Zahájte školský rok vo veľkom štýle: vyskúšajte s deťmi nadrozmernú, hravú inštaláciu v Auparku Bratislava

Najväčšia maľovanka v nákupnom centre, kreslenie na nadrozmerné steny a školskú tabuľu, široká ponuka kolekcií pre školákov a ich rodičov – Aupark Bratislava pripravil pre svojich návštevníkov jedinečnú atrakciu, ktorá poteší, a zároveň spríjemní začiatok školského roka. Navyše, súčasťou inštalácie je nadrozmerná stena želaní, v rámci ktorej môžu deti zanechať svoje predškolské želanie a rodičia sa zapojiť do súťaže o lákavú cenu v podobe laptopu. Akcia trvá od 27. augusta až do 5. septembra 2021.

Školská tabuľa, fotokútik aj nadrozmerná maľovanka

S príchodom školského roka sa spúšťa kolotoč praktických úloh ako pre deti, tak aj pre ich rodičov. Aupark Bratislava sa preto rozhodol, že oživí záver leta hravou atrakciou, ktorá povzbudí všetkých školopovinných a ich rodičov do náročných nastávajúcich týždňov. Obľúbené nákupné centrum pripravilo pre svojich návštevníkov originálnu aktivitu, ktorá podporí detskú kreativitu, popustí uzdu fantázii, a zároveň, rozvinie jemnú motoriku u detí. Na všetky deti a ich rodičov tak čaká v centrálnej zóne na prízemí nadrozmerné prekvapenie v tvare veľkého znamienka plus.

Každá zo stien nadrozmerného útvaru má svoju vizuálnu unikátnosť – prvá stena je biela a deti na ňu môžu písať želania či odkazy, ako aj kresliť kresbičky farebnými fixkami. Druhá stena svojou farbou a textúrou imituje školskú tabuľu, na ktorú sa píše a kreslí farebnými kriedami. Na tretej stene sú vytlačené obrysy školských obrázkov, ktoré môžu deti vyfarbovať, čím vznikne najväčšia maľovanka v nákupnom centre na Slovensku. Posledná stena je miestom – fotokútikom, pri ktorom sa môžu deti a ich rodičia spolu odfotiť a vytvoriť si peknú spomienku na privítanie školského roka. Pri nadrozmernej inštalácii na návštevníkov vždy čaká personál, ktorí sa deťom venuje, kreatívne s nimi tvorí a rozdáva darčeky.

„Sme veľmi radi, že môžeme touto hravou cestou spríjemniť rodičom a ich deťom koniec leta a čas spojený s nástupom do školy či škôlky. Veríme, že si tieto dni u nás užijú, zabavia sa a zasúťažia si o atraktívnu cenu v podobe laptopu, ktorý sa zíde do každej školopovinnej rodiny,“ informuje Petra Foltýnová, marketingová manažérka Auparku Bratislava.

Stena, ktorá plní želania

Nielen zážitky, ale aj vecná cena čaká na návštevníkov Auparku Bratislava, ktorí sa pristavia pri stene želaní. Súčasťou programu je totižto atraktívna súťaž o laptop – ideálny školský pomocník k výučbe, ktorá je stále viac online. Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí s deťmi napísať odkaz na stenu a spolu s hosteskou vypísať kartičku s kontaktnými údajmi. Podmienkou do zapojenia sa do súťaže je členstvo v Aupark vernostnom programe, ktorý ponúka množstvo výhod. Žrebovanie cien sa uskutoční v nedeľu, 5. septembra priamo v nákupnom centre o 18:00 hod. Všetky detaily o súťaži a jej pravidlá nájdete aj na stránke nákupného centra.

S vernostnou kartou Auparku Bratislava získa každý nový člen nielen možnosť vyhrať atraktívne ceny, no i rad ďalších výhod, ktoré program ponúka. Spomenieme napríklad služby renomovaného štylistu 2x ročne zdarma, prednostný vstup a VIP lounge na vybraných akciách zdarma, no predovšetkým lákavé zľavy a zvýhodnené nákupy vo vybraných obchodoch nákupného centra.

Navštívte Aupark Bratislava v dňoch 27.8. až 5.9. a užite si spolu so svojimi deťmi zábavu, kreatívnu tvorbu, fotenie i súťaženie.

Foto: Aupark

