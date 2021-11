Zahlasujte za ďalší ekologický projekt s podporou dm, tentoraz v Starom Meste

dm otvára v Eurovei svoju najväčšiu predajňu na Slovensku.

V pondelok 15. novembra otvára dm svoju najväčšiu predajňu na Slovensku, a to v bratislavskom nákupnom centre Eurovea, ktorej celková plocha bude 865 m2. Ide o zrekonštruovanú predajňu, ktorej pôvodná plocha bola 490 m2 a jej rekonštrukcia trvala približne šesť týždňov. Aj otvorenie tejto predajne je spojené s podporou realizácie jedného z troch ekologických projektov, tentoraz v bratislavskom Starom Meste, ktoré ich zároveň zastrešuje, a to Psích eko toaliet, Zelenej steny a Mojich sedem stromov v Starom Meste. O tom, ktorému projektu finančná podpora z dm poputuje, rozhodne verejnosť, ktorá sa do 15. novembra do 17. hodiny zapojí do hlasovania prostredníctvom www.mojadm.sk/eurovea.

Projekt bude podporený finančným príspevkom, keď dm zdvojnásobí svoj obrat z novej predajne nablokovaný v prvý deň jej otvorenia v čase od 16. do 17. hodiny a uvedenú sumu daruje jednému z týchto projektov.

Nová predajňa bude otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Na privítanie sú pre zákazníkov počas prvých piatich dní otvorenia predajne pripravené 15-násobné body za celý nákup, ktoré získajú po predložení zákazníckej karty pri každom nákupe v tejto predajni. Pre všetkých zákazníkov je v deň otvorenia pripravený k nákupu aj sprchovací gél Balea zdarma.

Projekty, za ktoré je možné hlasovať

Psie eko toalety

Tuhé a tekuté psie exkrementy predstavujú riziko najmä pri detských ihriskách, obytných zónach, parkoch a verejných priestranstvách, pretože v mestskej časti dlhodobo spôsobujú degradáciu životného prostredia, vysychanie trávnikov, kríkov, stromov, ako aj hrdzavenie lavičiek, dopravných značiek a stĺpov verejného osvetlenia. V rámci projektu chce Bratislava – Staré Mesto umiestniť ekologické toalety so zabezpečením pravidelného čistenia a vývozu vznikajúceho odpadu. Toalety budú umiestnené v oblastiach s vysokou frekvenciou prechádzok so psami tak, aby bolo možné zabezpečiť zdravé životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Psie toalety vytvoria prostredníctvom feromónov prirodzené miesta jednoducho identifikovateľné psami, čím sa eliminuje riziko rozširovania znečistenia, ktoré bude sústredené na konkrétne vymedzených miestach. To bude mať následne pozitívny vplyv na čistotu prostredia.

Eko toaleta pre psy. Foto: Eco dog toilet

Zelená stena

Machová stena s rozmerom 6 × 4 metra na stene úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto by mala zveľadiť najfrekventovanejšie miesto miestneho úradu – hlavné schodisko – a preniesť kúsok prírody dovnútra úradu. Mach nie je živý, ale stabilizovaný, teda hoci nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť, má dlhú životnosť. Vďaka procesu stabilizácie si dlhodobo zachováva svoju prirodzenú farbu, štruktúru a mäkkosť, preto je ideálny na tvorbu dlhodobých bezúdržbových zelených dekorácií. Je dlhodobou stratégiou mestskej časti dostať do našich životov viac prírody, byť zelenším, ekologickejším – a teda aj zdravším. Machové steny sú prírodným indikátorom vlhkosti vzduchu – ak vlhkosť vzduchu veľmi klesne, mach reaguje stvrdnutím. Nízky stav vlhkosti vzduchu je pre človeka nevhodný. Okrem dekorácie tak bude zabezpečený aj indikátor vlhkosti v budove úradu. Mach zároveň pohlcuje nadmernú vlhkosť, takže bráni vzniku toxických plesní, čo pozitívne pôsobí na dýchacie cesty. Machová stena funguje aj ako efektívny tlmič hluku.

Zelená stena na magistráte. Foto: Bratislava - Staré mesto

Mojich sedem stromov v Starom Meste

V rámci tohto projektu podporí Bratislava-Staré Mesto starostlivosť o sedem chránených stromov nachádzajúcich sa v tejto mestskej časti. Tieto stromy – topoľ čierny, orech čierny, dub letný, jaseň štíhly a tri buky lesné – sú adeptmi na zaradenie do slovenského zoznamu chránených stromov a potrebujú špeciálnu údržbu a starostlivosť, ktorá si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Sú vysadené v Medickej záhrade, v Slubekovej záhrade, pri Základnej škole M. Hodžu na Podjavorinskej ulici, v parčíku na Škarniclovej a na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne. Zároveň sú súčasťou a témou náučnej pátracej hry pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

7 stromov v Starom Meste. Foto: Bratislava - Staré mesto

