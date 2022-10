Zajtra sa začína festival Bratislava v pohybe – nechajte sa vyrušiť z každodennosti a zažite niečo naozaj intenzívne

Príbeh, reálne situácie, hyperrealistická scéna a rekvizity – aj tak by sa dali v skratke zhrnúť inscenačné ambície úspešného belgického súboru Peeping Tom, ktorý uprednostňuje príbeh pred abstraktným pohybom. So svojím najnovším titulom Diptych otvorí už zajtra – v utorok 4. októbra 2022 v Slovenskom národnom divadle (SND) – tohtoročný festival Bratislava v pohybe. V Hlavnom programe figuruje osem festivalových večerov, deväť skupín a sólistov, dramaturgia predstaví vzorku spektra súčasného tanca v Izraeli. 26. ročník festivalu potrvá v Bratislave do 22. októbra, „ochutnávka“ z programu vycestuje aj do Žiliny.

„Od začiatku bol pre nás veľmi dôležitý príbeh, scenár. Máme radi niečo viac než abstraktný pohyb. Máme radi príbehy, ktoré sa odohrávajú na realistických miestach a radi ideme do hĺbky príbehu. A tento aspekt bol časom čoraz dôležitejší. Vždy sme túžili postaviť predstavenie na knihe, príbehu, niečom veľmi hlbokom. Obvykle si príbeh napíšeme sami,“ povedal pre festival Franck Chartier, ktorý súbor v roku 2000 zakladal a spolu s Gabrielou Carrizo je umeleckým riaditeľom Peeping Tom.

Úvodný večer bude 4. októbra 2022 od 19.00 hod. v Sále činohry v SND patriť práve tomuto belgickému súboru, ktorý do Bratislavy pricestoval zo Záhrebu, kde vystúpil na javisku tamojšieho národného divadla. Jeho inscenácie videlo viac ako 280 000 divákov a vyše 1500 externých účinkujúcich na celom svete bolo zapojených do predstavení súboru.

„Na Bratislave v pohybe sme ich po prvý raz predstavili v roku 2008 ako veľmi zaujímavých a špecifických predstaviteľov tanečného divadla, a ich charizma rokmi tvorby len rastie, čo dokázali aj plnému hľadisku Činohry SND pred štyrmi rokmi, kedy sme na festivale predstavili ich inscenáciu Matka. Na javisku vedia vyčarovať plnokrvné obrazy, silnú atmosféru, ich tanečníci akoby popierali limity pohybu tela. Inscenácia Diptych, ktorú uvedieme sa okrem toho vyznačuje špecifickou scénografiou pripomínajúcou filmové kulisy,“ predstavila tohtoročné hosťovanie súboru umelecká riaditeľka festivalu a jeho zakladateľka Miroslava Kovářová.

V súvislosti s predstaveniami, ktoré sa budú uvádzať na javiskách SND, organizátori festivalu upozorňujú na zmenu parkovacej politiky, ktorú národné divadlo zavádza práve od pondelka 3. októbra 2022. Parkovisko za novou budovou SND bude spoplatnené.

Na aktuálnom ročníku festivalu vystúpia aj slovenskí umelci/umelkyne. Na programe je napríklad zaujímavý česko-slovenský večer, v ktorom sa predstavia dve výrazné osobnosti oboch scén. Dve sólové performancie v podaní Terezy Ondrovej a Martina Kilvádyho budú určite lahôdkou pre divákov. Sólo Martina Kilvádyho uvedie festival aj v Žiline v spolupráci s partnermi zo Stanica Žilina-Záriečie, čím druhý rok vykročí aj mimo hlavné mesto.

„Sme nekonečne radi, keď nemusíme za všetkým cestovať do Bratislavy, a ešte radšej, keď Bratislava, ba dokonca Brusel chcú dočiahnuť k nám a našim divákom a diváčkam. Bude to síce len krátky jednodňový „strečing“, no veríme, že bude warm – upom k ďalšiemu spoločnému tancu. V Žiline, Bratislave a kdekoľvek medzi nimi,“ povedala Barbora Jombíková zo Stanice Žilina Záriečie. V stredu 19. októbra 2022 bude od 18:00 do 19:15 workshop s Martinom Kilvádym pre verejnosť a o 20:00 predstavenie jeho sóla.

Hlavný program festivalu je zverejnený aj na webovej stránke www.abp.sk, bude sa odohrávať vo viacerých priestoroch – v SND v Sále činohry a Štúdiu, v A4 – priestore súčasnej kultúry a v Telocvični v Novej Cvernovke. Vstupenky i permanentky na všetky predstavenia Hlavného programu sa dajú zakúpiť na stránke www.abp.sk alebo https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2022/.

Festival ponúka aj Sprievodný program, ktorý sa začne 12. októbra 2022 a obsahuje šesť podujatí zameraných na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca.

Záštitu nad 26. ročníkom prestížneho festivalu prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, po tretí krát získal dotáciu od Mesta Bratislavy v rámci podpory strategických kultúrnych podujatí a novým strategickým partnerom sa stala Nadácia Tatra banky. Destinačným partnerom festivalu je Bratislava Tourist Board.

Asociácia Bratislava v pohybe je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je organizácia medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, jeho 26. ročník sa uskutoční v októbri 2022. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci komunitu a širokému spektru publika približuje súčasný tanec jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

