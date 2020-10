Zákazníci McDonald’s vyzbierali na pomoc deťom počas McHappy Day úžasných 29 900 eur

Spoločnosť McDonald’s aj tento rok zrealizovala vo svojich reštauráciách po celom Slovensku špeciálny deň McHappy Day, vďaka ktorému mohli zákazníci kúpou hranoliek prispieť na dobrú vec. Vyzbieralo sa takmer 29 900 eur, ktoré poputujú priamo do neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities. Tá už viac ako 17 rokov pomáha deťom v slovenských nemocniciach.

Charitatívna akcia McHappy Day sa aj tento rok konala v piatok 2. októbra pod záštitou neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC), v spolupráci s jej zakladateľom a hlavným partnerom spoločnosťou McDonald’s. Zákazníci mohli akciu podporiť kúpou hranoliek vo všetkých reštauráciách McDonald’s na Slovensku. 50 % z tržby hranoliek venuje McDonald’s práve neziskovej organizácii RMHC, ktorá dlhodobo zlepšuje podmienky hospitalizácie na detských oddeleniach v slovenských nemocniciach. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 sa tento rok nemohli do aktivity zapojiť známe tváre Slovenska. Aj napriek tomu sa vďaka zákazníkom podarilo vyzbierať štedrú sumu v hodnote 29 900 eur. Je to o približne1 900 eur viac ako tomu bolo minulý rok, za čo McDonald’s ďakuje najmä zákazníkom, ktorí prišli do prevádzok, aby podporili aktivity RHMC spoločne so zamestnancami, ktorých tento rok nemohli prísť podporiť ani známe slovenské tváre kvôli sprísneným opatreniam v reštauráciách.

Foto: McDonald’s

Od roku 2003 organizácia RMHC pomáha malým pacientom v našich nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcií nemocničných izieb, spoločných priestorov či oddychových zón, ale aj zabezpečením najmodernejších prístrojov a nového zariadenia pre detské oddelenia. Aktuálne RMHC dokončuje rekonštrukciu posledného, šiesteho oddelenia v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch v Bratislave. Úplnou rekonštrukciou už prešli priestory detských herní, tried, jedální a spoločenských miestností, ktoré aktuálne deťom a ich rodičom spríjemňujú náročné chvíle liečby, čo prispieva detským pacientom k uľahčeniu procesu uzdravovania. Zároveň RMHC v septembri venovala 15 900 ks hygienicky zabalených hračiek, ktoré sú vhodné pre každé jedno dieťa, ktoré sa ocitne v nemocnici na bratislavských Kramároch.

„Ak ste počas McHappy Day nestihli navštíviť naše reštaurácie McDonald’s a chceli by ste túto peknú myšlienku podporiť, môžete tak urobiť pri vašej najbližšej objednávke obľúbeného jedla. Od leta majú naši zákazníci možnosť podporiť neziskovú organizáciu Ronald McDonald House Charities aj prostredníctvom zaokrúhľovania sumy za objednávku pri platbe na digitálnych kioskoch. Zaokrúhľovanie sme zaviedli ako inovatívnu formu podpory RMHC. Umožňuje to našej spoločnosti kontinuálne celoročne získavať finančnú podporu pre RMHC a vďaka podpore slovenských zákazníkov môžeme aktívne pomáhať hospitalizovaným deťom a ich rodinám. Zákazníci, ktorí preferujú klasickú platbu pri pokladniciach, môžu využiť tradičnú možnosť a prispieť prostredníctvom kasičiek, ktoré sa nachádzajú priamo pri pokladniciach v každej reštaurácií na Slovensku,“ vysvetľuje Lucia Poláčeková, PR Supervisor pre McDonald’s na Slovensku.

Foto: McDonald’s

