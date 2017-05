Zakladatelia EUHA rokovali so zástupcami univerzít o otvorení potenciálnej severnej divízie EUHL

Bratislava, 12.5.2017 ( WBN/PR ) – Expandovanie do ďalších európskych krajín je jeden z cieľov, na ktorý sa zakladatelia Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) sústrediaod jej samého začiatku. Po východnej divízii, v ktorej aktuálne súťažia vysokoškoláci zo Slovenska, Česka a Poľska, by chceli vytvoriť novú divíziu na severe Európy.

Univerzitný hokej vznikol v Európe motivovaný systémom amerického univerzitného športu v roku 2013. Projekt, za ktorým stojí okrem iných aj bývalý slovenský reprezentant Ľubomír Sekeráš, ponúka študentom možnosť hrať popri štúdiu ľadový hokej na nadnárodnej úrovni. Členovia asociácie EUHA, ktorá je riadiacim orgánom súťaže, sa len pred niekoľkými dňami vrátili zo stretnutia so zástupcami potenciálnych účastníkov novej Severnej divízie EUHL. „Stretli sme sa so zástupcami univerzity v Taline a Rige a tiež so zakladateľmi niektorých švédskych univerzitných tímov. Ide o päť reálnych mužstiev, ktoré majú záujem vstúpiť do severnej divízie EUHL. V prípade úspešného naštartovania tejto divízie, by v nej pôsobili tímy najmä z Estónska, Lotyšska a Švédska. Účasť tímov z ďalších krajín, napr. z Fínska či Bieloruska je stále otvorená,“ informoval prezident Európskej univerzitnej hokejovej asociácie (EUHA) Jaroslav Straka.

Univerzitný hokej v Európe má za sebou štyri sezóny, počas ktorých v ňom pôsobili tímy zo Slovenska, Česka, Rakúska a Poľska. Počet národnosti hráčov, ktorí brázdili univerzitný ľad, bol ale oveľa vyšší. O Sekeráš Trophy si zahrali totiž i študenti ruskej, americkej, bulharskej či talianskej národnosti, pričom študovali na niektorej zo zapojených univerzít. Tieto rady sa už čoskoro môžu rozšíriť. „Naším cieľom je, aby spomínaná nová divízia vznikla do začiatku nového ročníka EUHL, čo bude v októbri tohto roka. Estónsky i lotyšský zväz ústami prezidentov oboch spomenutých národných hokejových zväzov na spoločnom rokovaní so zástupcami EUHA prejavil veľký záujem o rozvoj ľadového hokeja v ich krajinách i na univerzitnej úrovni. Chcú pomôcť jednotlivým tímom, ktoré budú v organizovaní univerzitného hokeja aktívne,“ vyslovil generálny manažér EUHA Peter Špankovič. Dlhoročná práca by tak už čoskoro mohla priniesť skutočné výsledky.

Cesta za vznikom ďalších divízií EUHL je zdĺhavá a náročná. „Bol to náš plán na úrovni tajného sna už od založenia celého projektu,“ pousmial sa viceprezident EUHA Ľubomír Sekeráš, „v roku 2013, kedy vznikla liga, sme deklarovali, že sa budeme snažiť založiť ďalšie divízie, s cieľom organizovať na konci každej sezóny turnaj medzi víťazmi jednotlivých divízií o celkového víťaza EUHL. Zhruba po roku pôsobenia začala komunikácia s ľuďmi zo severu, ktorá veríme, že práve teraz začala naberať reálne kontúry,“ dodal Sekeráš.