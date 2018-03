Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem

BRATISLAVA 15. marca 2018 (WBN/PR) – Od dnes, 15.3.2018 nadobúda účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.

„Tieto legislatívne zmeny sú najmä reakciou na neustály vývoj v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Novela zvyšuje požiadavky na tzv. kontrolu klienta. Slovenskej republike boli vyčítané nedostatky zo strany výboru MONEYVAL Rady Európy. Myslím, že dôvodom je aj nárast neobvyklých obchodných operácií súvisiacich so schránkovými spoločnosťami (napr. PANAMA Papers), zvyšovanie zapájania bielych koní pri karuselových podvodov na DPH, 100%-ný nárast phishingu, významný nárast vkladov na účty právnických osôb so sídlom v daňových rajoch, ktoré sú vedené v slovenských bankách, vykonaných čínskymi občanmi žijúcimi v Maďarsku, zneužitie ukradnutej identity (aj korporátnej), zvýšený nárast podvodných konaní, narušenia bezpečnosti sietí, kybernetická trestná činnosť a mnohé iné aktivity,“ hovorí JUDr. Lucie Schweizer, partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

Povinnosti a lehoty pre podnikateľov

Každá právnická osoba, nielen povinné osoby, musí zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Povinnosť je nevyhnutné splniť v prechodnom období do 31.12.2019.

Okrem toho musí každá povinná osoba do 15.5.2018 písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii. Povinná osoba musí program aktualizovať vždy, ak dochádza k zmene predmetu činnosti povinnej osoby a pred začatím poskytovania nového produktu – ak toto môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu.

Kto je povinná osoba?

Podľa Mgr. Sylvie Szabó, partnerky advokátskej kancelárie Ružička Csekes: „Zákon ako povinnú osobu veľmi špecificky definuje zoznam subjektov. Povinnou osobou sa však stáva napríklad aj podnikateľ, ktorý vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.“

Vysoké postihy za porušenie zákona

Novela prináša aj zvýšenie sankcií. Za všeobecné porušenie zákona je možné uložiť pokutu až do výšky

200 000 eur a pri závažných porušeniach je výška pokuty až do 1 000 000 eur (pre banky a finančné inštitúcie až do výšky 5 000 000 eur). Popri uvedených pokutách môžu byť firmy potrestané aj zverejnením rozhodnutia o uložení sankcie na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov.

Novela sa týka veľkého počtu firiem

„Podľa informácií poskytnutých subjektmi, ktoré vedú príslušné registre a zoznamy, bolo v súhrne identifikovaných približne 548 000 povinných osôb. Tento počet nie je konečný. Je niekoľkonásobne vyšší, keďže niektoré subjekty môžu byť zaradené medzi povinné osoby na základe viacerých predmetov činnosti,“ dodáva Sylvia Szabó.