Zálohovanie PET fliaš pomôže národným parkom aj voľnej krajine, tvrdia ochranári

BANSKÁ BYSTRICA 22. marca (WebNoviny.sk) – Problém s PET fľašami považujú riaditelia národných parkov na Slovensku za veľmi vážny. Ochranári preto jednoznačne podporujú myšlienku zavedenia zálohovania týchto plastových fliaš.

Boj s plastovými fľašami

Ako sa uvádza v stanovisku zaslanom agentúre SITA zo Štátnej ochrany a prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), pomohlo by to nielen chráneným územiam, ale aj voľnej krajine. Podľa nich by skupiny obyvateľstva s minimálnym zárobkom mohli byť dobrými pomocníkmi pri odstraňovaní fliaš z prírody.

Slovenské národné parky už dlhodobo bojujú s plastovými fľašami a inými odpadmi tohto druhu, ktoré znečisťujú najmä vodné toky. Veľa z nich sa nachádza v sieti chránených území národných, ako aj európskych.

Každoročne pripravujú jednotlivé Správy Národných parkov rôzne akcie a podujatia i za pomoci širokej verejnosti, ktoré majú za cieľ vyčistiť jednotlivé územia od odpadu rôzneho druhu. Nachádzajú sa tu stovky plastových fliaš, najmä v blízkosti osád.

Skúsenosti zo zahraničia

Štátna ochrana prírody spolu so Správami Národných parkov a Chránených krajinných oblastí plne podporuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek.

„Dobrým príkladom sú skúsenosti zo zahraničia, kde sa v prírode po zavedení zálohovania objavujú PET fľaše iba v minimálnom počte. Veríme, že nová legislatíva vstúpi do platnosti čo najskôr a pomôže tak i slovenskej prírode,“ dodáva ŠOP SR.