Zamestnanci trnavskej automobilky sa takmer po dvoch mesiacoch vracajú do práce, v závode obnovili výrobu

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia rozbehla dnes výrobu v prevádzkach lisovňa, zvarovňa a lakovňa, ktoré pripravujú karosérie. V stredu pribudne aj montáž a automobilka tak po koronavírusom vynútenej prestávke vyrobí prvé vozidlá. V utorok bolo v práci podľa hovorcu automobilky Petra Šveca okolo 850 ľudí, v stredu ich bude ešte viac. Minimálne do konca týždňa bude automobilka fungovať s jednou pracovnou zmenou.

Výroba závisí od epidemiologickej situácie v okolitých štátoch

„V priebehu dvoch – troch týždňov reálne uvidíme, ako budú nabiehať objednávky. Pre nás bolo dôležité, aby sa otvorili predajne v krajinách, kde vyvážame najviac, ako je Taliansko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko. To boli krajiny, ktoré boli výrazne zasiahnuté koronakrízou,“ povedal Švec.

Momentálne má fabrika podľa neho všetky komponenty, ktoré pre výrobu vozidiel potrebuje.

Výrobné linky automobilky stáli od 19. marca, zamestnanci odvtedy dostávali 65 percent priemernej mzdy.

Vysoké hygienické štandardy

Groupe PSA Slovakia počas vynúteného zastavenia produkcie pripravila podľa Šveca množstvo posilnených hygienických opatrení, ktoré musia zamestnanci rešpektovať.

Pracovať musia v rúškach, po fabrike sa môžu pohybovať len v okuliaroch, na niektorých postoch s ochranným štítom, vo výrobe boli mainštalované plexisklové bariéry.

Tempo výroby by ochrana zamestnancov ovplyvniť nemala, ak by sa však pracovalo na viac zmien, boli by prijaté opatrenia, aby sa zamestnanci striedajúcich zmien ani nestretli.

Aktuálne vytvára automobilka približne 4500 pracovných postov, jej dodávatelia zamestnávajú ďalších približne 15-tisíc ľudí.

V minulom roku zišlo z výrobných liniek automobilky Groupe PSA Slovakia 371 152 vozidiel, bolo to o 5,4 percenta viac ako v roku 2018.

Trnavská automobilka medziročne zvyšovala výrobu už osem rokov po sebe.