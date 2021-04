Zamestnávatelia vítajú možné výdavky na podporu ekonomiky, pomohli by firmy zachrániť pred bankrotom

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o možnom vládnom výdavku na podporu ekonomiky, ktorý by v tomto roku mohol dosiahnuť až takmer dve miliardy eur.

Asociácia totiž so znepokojením sleduje negatívne dopady koronakrízy. Niektoré sektory už skoro rok podľa nich prežívajú v červených číslach a hrozí, že by nemuseli túto krízu prežiť a stratili by sa z produkčnej kapacity našej ekonomiky.

Ak niektoré z opatrení štátnej pomoci firmám pomohli, je to podľa asociácie dobrá správa. Netreba však podľa nich zabúdať, že mnohé firmy sú nie vlastnou vinou v existenčných problémoch, preto im treba adekvátne pomôcť. Uvedeným stimulom by sa zamedzilo prípadnému bankrotu životaschopných firiem, čo sa v budúcnosti ekonomike vráti.

Napríklad sektor cestovného ruchu, ktorý je výrazne postihnutý, by sa hneď po skončení krízy a zlepšení situácie mohol zapojiť do vytvárania HDP. „Tým, že by išlo o jednorazový stimul, tak z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, bude veľmi lacný, matematicky len na úrovni 0,03 % HDP,“ povedal prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.