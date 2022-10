Zamestnávatelia žiadajú stiahnutie návrhu novely Zákonníka práce, ktorou sa majú príplatky naviazať na minimálnu mzdu

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzýva poslancov Národnej rady SR za stranu Smer-SD Martina Nemkyho a Borisa Suska, aby z parlamentu stiahli návrh novely Zákonníka práce.

Opoziční poslanci navrhujú zmeniť súčasné ustanovenia pracovného kódexu o určení výšky minimálnej mzdy a o určení výšky niektorých príplatkov ku mzde.

Žiadajú riadnu diskusiu

Príplatky, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, by sa mali od začiatku budúceho roka opätovne naviazať na minimálnu mzdu.

Opozičný návrh pracovného kódexu koncom septembra posunulo do druhého čítania 113 poslancov, vrátane poslancov za hnutie OĽaNO a hnutie Sme rodina.

„Vyzývame poslancov i vládu, aby novelu Zákonníka práce v tejto podobe buď riadne prediskutovali so zástupcami zamestnávateľov, alebo ju v čo najkratšom čase z rokovania parlamentu stiahli,“ uviedla RÚZ v tlačovej správe.

Podľa zamestnávateľov ide o ďalší návrh zákona, ktorý negatívne ovplyvní státisíce slovenských zamestnávateľov.

Príplatky dočasne zmrazili

Porušovanie férových pravidiel a obchádzanie štandardného legislatívneho procesu sa podľa RÚZ ani po opakovaných prísľuboch vlády nekončí.

Navrhovaná novela Zákonníka práce podľa zamestnávateľov v krízových časoch výrazne zaťaží domáce podniky a môže podľa nich dokonca negatívne ovplyvniť aj celkovú zamestnanosť v krajine a jednotlivé domácnosti.

Poslanecká novela Zákonníka práce počíta s opätovným naviazaním mzdových príplatkov za prácu počas noci, víkendov či sviatkov na aktuálnu výšku minimálnej mzdy.

Tie pred niekoľkými rokmi dočasne zmrazila vláda v súvislosti s vypuknutím globálnej pandémie a jej negatívnymi dopadmi na podnikateľský sektor.

Podniky bojujú s krízami

Nová právna úprava podľa RÚZ zásadným spôsobom zvýši náklady podnikom, ktoré už mesiace bojujú s energetickou krízou a bezprecedentným predražovaním výroby, aké na Slovensku nemá obdoby, a to bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu.

„Mnohí zamestnávatelia sa ešte stále plne nevysporiadali s dôsledkami pandémie a už takmer rok zápasia s inflačnou a energetickou krízou. To všetko v kombinácii s nulovou pomocou zo strany štátu spôsobuje, že mnohé podniky sú už dnes na hrane prežitia,“ zdôrazňuje viceprezident RÚZ Jozef Špirko.

Zamestnávatelia zároveň upozorňujú, že slovenská ekonomika sa nachádza v neľahkej situácii, ktorej negatívne dopady pociťujú domácnosti aj podniky.

Minimálna mzda stúpne na 700 eur

Ako upozorňuje RÚZ, práve z tohto dôvodu, v záujme najohrozenejších, nízkopríjmových zamestnancov, zamestnávatelia presadili zvýšenie minimálnej mzdy pre budúci rok nad rámec zákona.

Odborári a zamestnávatelia sa v júli dohodli na tom, že sa minimálna mzda na Slovensku na budúci rok zvýši zo súčasných 646 eur na 700 eur. Ide o historicky prvú dohodu zamestnávateľov a odborárov na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok.

Ak by sa odborári so zamestnávateľmi na zvýšení najnižších hrubých zárobkov nedohodli, minimálna mzda by podľa zákonného automatu budúci rok tvorila 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok, teda stúpla by na 691 eur.