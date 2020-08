Zamestnávateľom pribudnú povinnosti, Mikas chce zabrániť šíreniu COVID-19 v pracovných kolektívoch

Zamestnávatelia budú od septembra pravdepodobne povinní zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a na pracoviská. A to v prípade, ak nebudú mať potvrdenie o ich registrácii na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Nárast pozitívnych prípadov

O možnom zavedení tohto opatrenia v súvislosti s nástupom druhej vlny pandémie koronavírusu informoval po rokovaní konzília odborníkov na úrade vlády hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Je to z dôvodu toho, že do firiem sa dostávajú ľudia, ktorí častokrát prichádzajú z rizikových krajín, zanesú infekciu do kolektívu a následne enormne narastá počet pozitívnych prípadov,“ povedal Mikas.

Je to v záujme zamestnávateľov

„Samozrejme, potrebujeme komunikovať so zamestnávateľmi a s firmami. Je to najmä v ich záujme, aby ich zamestnanci boli zdraví, aby nemuseli rušiť určité prevádzky, alebo určité zmeny,“ upozornil.

Počas budúceho týždňa by podľa neho o spomínanom opatrení mali diskutovať, aby sa zamestnávatelia na to mohli pripraviť.

„Po skončení pandemickej komisie vlády (v utorok 11. augusta – poz. SITA) sme vyzvali zamestnávateľov a prevádzkovateľov veľkých firiem, aby aktualizovali svoje pandemické plány, krízové plány. Aby sa nachystali na zvýšený počet pozitívnych prípadov na Slovensku, prípadne na zvýšený počet prípadov COVID-19 u svojich zamestnancov,“ pripomenul hlavný hygienik Ján Mikas.