Zapojenie Minska do vojny na Ukrajine by bol darček Západu, vraví Lukašenko

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zatiaľ vytrvalo odmieta priznať účasť Bieloruska na invázii Ruska na Ukrajine.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, Lukašenko naďalej tvrdí, že bieloruská armáda sa nezúčastňuje na ruskej vojne na Ukrajine a podľa jeho slov iba pokrýva štátnu hranicu od Brestu po Mazyr.

Lukašenko vyhlásil, že „hybridná vojna rozpútaná proti Bielorusku“ a ekonomické sankcie proti tejto krajine „sú nadlho“. Podľa Lukašenka Západ tlačí Bielorusko do vojny na Ukrajine. „Keby sme teraz zasiahli do tohto konfliktu, bol by to pre nich darček,“ tvrdí 67-ročný autokrat.

Ukrajinskí spravodajskí dôstojníci medzičasom varovali, že Rusko a Bielorusko by sa mohli uchýliť k provokácii, aby ospravedlnili inváziu bieloruských jednotiek na ukrajinské územie. V blízkosti hraníc s Ukrajinou sa údajne nachádza asi 300 bieloruských tankov. V utorok sa objavili správy, že bieloruskí vojaci už pôsobia v okolí ukrajinského Černihiva.