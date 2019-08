Zásady detoxikácie tela

Detoxikácia má predovšetkým pomôcť telu zbaviť sa škodlivých látok. V praxi to vyzerá tak, že sa na nejaký čas – pár dní až mesiacov – zrieknete určitých druhov jedál a zvýšite príjem tekutín. Krátkodobý pravidelný pôst sa odporúča každému človeku – i tomu, ktorý zatiaľ nepociťuje typické príznaky zanesenia tela, akými sú napr. únava, úzkosť, tráviace ťažkosti, bolesti hlavy, problémová pleť a pod. Ale ak Vám telo jasne dáva najavo, že si s toxínmi už nevie poradiť samo, alebo ak chcete natrvalo zmeniť svoje stravovacie návyky či schudnúť, detoxikácia organizmu je priam nevyhnutnosťou. A aby bola čo najúčinnejšia, prípadne neohrozila Vaše zdravie, treba dodržať niekoľko dôležitých zásad.

Vhodnosť

Pred detoxikáciou sa uistite, že Vaše zdravotné problémy nie sú prejavom choroby ani úrazu. Tiež musíte mať istotu, že telo očistu zvládne, aby ste si ňou nenarobili viac škody ako osohu. Preto sa radšej vždy poraďte s lekárom a/alebo odborníkom na zdravú výživu. Toto platí najmä pri detoxe, ktorý má trvať dlhšie! Výživový poradca Vám pomôže zostaviť optimálny jedálniček na mieru – zohľadní v ňom Váš celkový zdravotný stav, plánovanú dĺžku detoxikácie, ale aj to, či sa chcete pri nej zamerať na celé telo, alebo iba na konkrétnu časť, resp. na konkrétny orgán.

Vytrvalosť

Milé dámy, možno poznáte ten frustrujúci pocit, keď sa „zrazu“ nezmestíte do svojich obľúbených čipkovaných šiat. Spomeňte si na ne zakaždým, keď Vás prepadne neprekonateľná chuť na chrumkavú pizzu či sladký veterník. Ak máte nejaké to kilo navyše, detoxikácia je výborný spôsob ako naštartovať telo k chudnutiu a často je súčasťou redukčnej diéty. V tomto prípade sa oplatí vydržať dvojnásobne! Nielenže zlepšíte svoje zdravie, ale za odmenu si budete môcť obliecť akékoľvek dámske šaty, ktoré máte odložené v skrini alebo sa Vám páčia v obchode, no momentálne do nich nemáte postavu. Už teraz si však môžete predstaviť, ako sa v nich prechádzate po meste a okoloidúcich ohurujete svojimi ladnými krivkami. Muži si ako paralelu k dámskym šatám môžu na sebe predstaviť zas svoj maturitný oblek!

Pravidelnosť

K zdravej životosprávy pravidelná detoxikácia jednoducho patrí. Je na Vás, ako dlho a často ju budete vykonávať. Ak sa však rozhodnete pre určitú periodicitu, účinky detoxikácie budú zjavnejšie. Krátkodobý pôst trvá jeden až tri dni, dlhodobý týždeň až niekoľko mesiacov. V zásade platí, že čím dlhšie samotný detox prebieha, o to menej má byť „drastický“. A dlhšia má byť aj pauza medzi jednotlivými kúrami.

Pitný režim

Tekutiny pomáhajú vyplavovať škodlivé látky z tela von. Podmienkou je, aby neboli umelo dosladené a teda organizmus zbytočne nezaťažovali. Bežne by ste mali za deň prijať 0,4l tekutín na 10 kg hmotnosti, pri detoxe však pripočítajte k výslednému číslu o 1 liter viac. Toto množstvo je vrátane vody obsiahnutej v strave. Do celkového objemu teda zarátajte aj skonzumované surové ovocie a zeleninu – tie sú totiž šťavnaté až-až. Zvyšok by ste mali vypiť po menších dúškoch a z toho väčšiu časť doobeda.

Základom je čistá prevarená voda, ktorú si môžete dochutiť citrónom. Keďze z tela nedokáže odstrániť všetky toxíny, detoxikačnú kúru treba doplniť aj o vhodné čaje, prípadne ovocné a zeleninové šťavy. Takzvanými smoothies môžete nahradiť dokonca i obed a večeru.

Pri detoxe a chudnutí má významnú úlohu čistá šťava z aloe vera, jednak eliminuje toxíny, jednak zamedzuje nadmernej absorpcii tukov z potravy. Rastlinka by mala byť vypestovaná bez akýchkoľvek pesticídov a šetrne spracovaná bezprostredne po zbere, vtedy si totiž zachováva všetky svoje zázračné zložky. Hotová sa dá kúpiť ako výživový doplnok v obchodoch s bio produktami.

Na internete nájdete mnoho receptov na chutné detoxikačné nápoje a smoothies s aloe vera šťavou – či už kúpenou, alebo z doma vypestovanej rastlinky – pozor však na nevhodné kombinácie! Nie všetky druhy ovocia a zeleniny k sebe z hľadiska trávenia pasujú.

Stravovanie

Čím sa teda nasýtiť? Uprednostňujte kvalitné biopotraviny a pri ovocí a zelenine vsaďte na sezónnosť a lokálnosť. Jedzte aspoň 5 krát denne v pravidelných intervaloch. Doobeda konzumujte prevažne ovocie, na obed a poobede viac zeleniny. Pri zelenine veľké porcie nevadia, najme ak ide o zeleninu z čeľade kapustovitých alebo listovú zeleninu. Z ovocia je na konzumáciu najvhodnejšie kyslé ovocie a ovocie s jedlou šupkou. Počas detoxikácie však budete musieť z jedálnička úplne vyškrtnúť sladké, múčne, mliečne a vyprážané jedlá. Ak bude nutné, suroviny radšej tepelne spracujte na pare, varením alebo dusením. Soľ a korenie používajte minimálne, prípadne vôbec. A čo keď sa rozhodnete detoxikovať v zime? Aj to je možné – pred exotickými plodmi v bežných supermarketoch dajte prednosť radšej vopred pripravenej kvasenej zelenine (pickes) a sušenému ovociu od domácich pestovateľov.

Postupnosť

Pri dlhodobej detoxikácii nevyraďte zo svojho jedálnička všetky nevhodné potraviny naraz. V opačnom prípade by sa totiž naplno mohli prejaviť nežiadúce účinky – to znamená, že príznaky typické pre zanesený organizmus by sa najmä zo začiatku rapídne zhoršili. Takisto po ukončení detoxu zavádzajte tieto potraviny postupne.

Relax a spánok

Počas detoxikačnej kúry sa vyhýbajte stresu, veľa relaxujte a spite. V spánku pracujú samočistiace mechanizmy nášho tela najlepšie. Dôležitú podpornú funkciu pri detoxe má tiež sauna, pretože veľké množstvo toxínov sa z organizmu vyplavuje práve potením. Okrem toho, pobyt v saune zlepšuje krvný obeh a zrýchľuje metabolizmus. Po saunovaní ošetrite pokožku kvalitnými hydratačnými telovými sprejmi a mliekami bez zbytočnej chémie. A opäť sme pri aloe vera, ktorá sa v kozmetike využíva najmä kvôli svojim vynikajúcim hydratačným účinkom a nepôsobí dráždivo.

Pohyb

Tak ako saunovanie, aj pohyb dokáže naštartovať metabolizmus a zároveň povzbudiť obeh lymfy a krvný obeh intenzívnejším okysličovaním krvi a odvádzaním oxidu uhličitého. Náročnému športu by sme sa však počas detoxu mali vyhýbať. Oveľa vhodnejšia je rezká, aspoň polhodinová prechádzka na čerstvom vzduchu denne bez ohľadu na počasie.

Zbavenie sa zlozvykov

Veľmi veľa škodlivých látok sa dostáva do nášho tela fajčením, pitím alkoholu, kávy, či užívaním voľnopredajných liekov. Preto by malo byť úplnou samozrejmosťou, vzdať sa týchto zlozvykov aspoň počas detoxikačnej kúry a ideálne nastálo.

