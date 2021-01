Zasielanie fakturačných údajov finančnej správe môže pomôcť v boji proti daňovým únikom

Zavedenie systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov je správnym krokom na odhalenie a obmedzenie daňových únikov. Tvrdí to daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Bolgáčová.

Upozorňuje na to, že do konceptu e-fakturácie sa pustili už v minulosti napríklad Španielsko, Taliansko a Maďarsko. Bolgáčová oceňuje, že toto opatrenie by sa malo týkať všetkých podnikateľských subjektov bez ohľadu na obrat alebo status platiteľa DPH.

Od štátu očakávajú kompenzáciu

„Dúfame, že novú povinnosť vykazovania všetkých faktúr v reálnom čase a s ňou spojené dodatočné administratívne náklady bude štát podnikateľom vo vhodnej forme kompenzovať,“ uviedla. Štát by to podľa nej mohol podnikateľom kompenzovať znížením administratívneho zaťaženia, napríklad zrušením kontrolných výkazov a nižším počtom náhodných daňových kontrol.

Podľa daňovej manažérky bude mimoriadne dôležité, aby finančná správa mala dostatočne pripravené svoje systémy na spracovanie veľkého množstva dát, ktoré budú smerovať na portál finančnej správy každý deň.

Prístup k dátam zo systému e-faktúry by mali mať podľa Bolgáčovej aj správcovia dane a daňoví kontrolóri, nielen vybraní špecialisti finančnej správy. „Finančná správa by sa mala vysporiadať aj s tými subjektami, ktorí nevedú účtovníctvo na Slovensku a normovať ich postup so splnením týchto požiadaviek tak, aby sa predišlo dodatočnej administratívnej záťaži,“ povedala. Dôležitou súčasťou zmeny je podľa nej aj nastavenie zjednodušenia archivácie dokladov.

Faktúry zo všetkých transakcií

Pre všetkých podnikateľov by sa mala zaviesť povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa. Podnikatelia by mali byť zároveň povinní zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe.

Túto povinnosť si podnikateľ bude môcť splniť buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou.

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, ktorú zverejnilo ministerstvo financií. Samotný návrh zákona by malo ministerstvo financií predložiť na pripomienkovanie v marci tohto roka.