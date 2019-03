Zastaviť Instabulský dohovor bola pre Slovenskú národnú stranu priorita

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) – Dať stopku Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) bola pre Slovenskú národnú stranu (SNS) priorita.

Uviedol to na piatkovej tlačovej besede predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák a dodal, že SNS je proti násiliu na ženách. „Nebudeme to tolerovať, nechceme to. Sme pripravení diskutovať o akýchkoľvek zákonoch, ktoré by násilie vytesnilo na okraj,“ povedal Bernaťák.

Istanbulský dohovor je najkomplexnejšia medzinárodná zmluva, ktorá bojuje proti násiliu páchanému na ženách. Podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslav Paška tvrdí, že Slovenská republika spĺňa vo svojej legislatíve parametre Dohovoru.