Najsilnejšia raketa NASA vyštartovala na testovací let, USA sa dostali o krok bližšie k návratu ľudí na Mesiac(video)

Z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride v stredu vyštartovala nová raketa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Lunárny program Artemis

Spojené štáty sa tak dostali o krok bližšie k návratu ľudí na Mesiac po skončení programu Apollo pred 50 rokmi.

Štart je začiatkom lunárneho programu Artemis, ktorý nazvali po mýtickej sestre – dvojičke boha Apolóna, po anglicky Apollo.

Vesmírna agentúra chce v rámci nasledujúceho letu v roku 2024 vyslať na obežnú dráhu Mesiaca štvoricu astronautov a v roku 2025 pristáť s ľudskou posádkou na povrchu Mesiaca.

Namiesto posádky tri figuríny

Nosná raketa SLS, ktorá má 98 metrov, je najsilnejšou raketou, akú kedy NASA zostrojila. Modul Orion, v ktorom sú namiesto živej posádky tri figuríny, by mal doraziť k Mesiacu do pondelka. Následne by mal obletieť okolo Mesiaca na vzdialenej obežnej dráhe, vydať sa späť na Zem a v decembri dopadnúť do Tichého oceána.

Nová raketa NASA štartuje z odpaľovacej rampy 39-B Kennedyho vesmírneho strediska Foto: SITA/AP

Testovací let, ktorý stál 4,1 miliardy dolárov, by mal trvať 25 dní, približne rovnako ako, keď bude na palube živá posádka. NASA však chce zariadenie dostať až na jeho limity, aby odhalila problémy skôr, ako do modulu posadí živých astronautov. Figuríny majú na sebe senzory, ktoré by mali merať vibrácie, zrýchlenie alebo vesmírnu radiáciu.