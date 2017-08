V Moskve zatkli dvoch ľudí, ktorí plánovali teroristické útoky

MOSKVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Ruská spravodajská agentúra FSB vo štvrtok zadržala dvoch ľudí podozrivých z plánovania útokov na civilistov v Moskve v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa FSB podozriví pochádzajú zo Strednej Ázie a chceli zaútočiť v ruskej metropole v piatok, keď sa v krajine začne školský rok.

Jednému z nich našli v byte podomácky vyrobenú výbušninu, podľa agentúry sa chcel pri útoku sám odpáliť. Druhý muž zas údajne plánoval zaútočiť na civilistov so sekerou a zverejniť video, v ktorom by prisahal vernosť IS. Okrem toho sa tiež spojil s ďalšími členmi IS a dostal od organizácie inštrukcie, tvrdí FSB.

Na začiatku augusta FSB zatkla štyroch ľudí, ktorí sú podozriví z plánovania samovražedných útokov v Moskve namierených na verejnú dopravu a obchodné domy. Agentúra zadržala v máji skupinu ľudí údajne patriacich k IS, ktorí takisto plánovali útoky v hlavnom meste Ruska.