Záujem o druhý dôchodkový pilier lámal rekordy, v roku 2019 pribudli desaťtisíce sporiteľov

O vstup do druhého dôchodkového piliera bol v tomto roku rekordný záujem. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) Miroslav Kotov, v tomto roku sa účastníkom sporivého piliera stalo okolo 80 tisíc nových sporiteľov. Počas celého minulého roka pritom počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri stúpol takmer o 62 tisíc.

Stabilita druhého piliera

„Za záujmom vidíme rastúcu dôveru v súkromné dôchodkové sporenie a niekoľkoročnú stabilitu v oblasti druhého piliera,“ tvrdí Kotov. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

„Naďalej však vnímame ako najväčšiu výzvu nevhodné rozloženie úspor sporiteľov v druhom pilieri,“ upozornil šéf Allianz-SDSS. Väčšina úspor je totiž podľa neho uložená aj naďalej v garantovaných fondoch. „Vzhľadom na vek sporiteľov by pritom veľká časť týchto úspor mala byť v negarantovaných fondoch,“ tvrdí Kotov.

V garantovaných dôchodkových fondoch sa totiž nachádza vyše 70 percent úspor a v negarantovaných fondoch zvyšných necelých 30 percent prostriedkov určených na dôchodky. V druhom pilieri si na dôchodok ku koncu tohto roka sporí približne 1 milión 570 tisíc ľudí, ktorí majú na účtoch v dôchodkových spoločnostiach 9,2 miliardy eur.

Sadzba dosiahne 6 percent

Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.