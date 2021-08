Záverečný ceremoniál ukončil olympiádu v Tokiu, bola mimoriadna a nie iba vďaka množstvu moderných technológií (foto)

Hry XXXII. olympiády v japonskom Tokiu sú definitívne minulosťou. Bodku za nimi dal v nedeľu večer miestneho času záverečný ceremoniál, ktorý bol zmesou tradičného protokolárneho charakteru, niesol sa tiež v znamení retrospektív, ale aj oslavou končiaceho športového sviatku.

OH v Tokiu boli mimoriadne, nie iba vďaka množstvu moderných technológií. Prvýkrát v histórii sa pod piatimi kruhmi súťažilo v nepárnom roku, keďže OH v Tokiu o rok odložila pandémia koronavírusu, ktorá stále neodznela. Pôvodne malo Tokio hostiť najlepších športovcov na svete hostiť už v lete 2020, napokon sa to aj s množstvom obmedzení stalo až o rok neskôr.

Presne o 22.07 h miestneho času (15.07 h SELČ) vyriekol prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach predpísanú formulku, ktorou ukončil Hry XXXII. olympiády a pozval svet o tri roky do francúzskeho Paríža. Následne zhasol olympijský oheň, ktorý v piatok 23. júla zapálila tenistka Naomi Osaková. Plameň definitívne zhasol o 22.14 h miestneho času (15.14 h SELČ).

Slovenskú zástavu priniesla Barteková

Súčasťou záverečného ceremoniálu bola aj oficiálna časť. Nástup športovcov bol aj tentoraz spoločný, nekráčali už za vlajkami svojich krajín. Malo to symbolizovať, že po skončení súťaží sú všetci jedna veľká rodina.

Slovenskú zástavu priniesla na hlavnú plochu Národného štadióna strelkyňa Danka Barteková, ktorá pred piatimi rokmi priviedla slovenskú výpravu počas úvodného ceremoniálu v Riu de Janeiro.

Počas nástupu za tónov pochodovej hudby najprv prišli vlajkonosiči jednotlivých krajín, po nich prišli na rad za zvukov tanečných rytmov aj ostatní športovci, ktorí zotrvali v dejisku OH.

Za normálnych okolností by ich bolo omnoho viac, ale podľa platných predpisov športovci, ktorí ukončili svoje účinkovanie v Tokiu, museli Japonsko opustiť do pár dní.

Paríž bude hostiť olympiádu po tretí raz

Súčasťou záverečného ceremoniálu bolo aj dekorovanie najlepších v maratóne mužov aj žien, či predstavenie nových členov v komisii športovcov MOV aj poďakovanie dobrovoľníkom či spomienka na každého, kto od ostatných OH odišli na večnosť. Nasledoval pohľad na rôzny regióny Japonskom, potom aj predstavenie dejiska nasledujúcich olympijských hier v roku 2024 – francúzskeho Paríža pod heslom „Poďme zdieľať“.

Tesne predtým prevzal prezident MOV Thomas Bach od guvernérky Tokia Juriko Koikeovej olympijskú vlajku. Následne ju dostala parížska starostka Anne Hidalgová. Paríž po rokoch 1900 a 1924 bude hostiť olympijské súťaže tretíkrát v histórii.

„Dnes padá opona nad hrami, ktoré boli plné inšpirácie a vzrušenia, o čo sa postarali všetci športovci. Konali sa v strede zradnej pandémie a chcela by som sa poďakovať každému, kto zabezpečoval zdravotnícky servis. Vďaka však patrí každému z Japonska. Olympijský oheň zhasína. Horieť však zostane v našich srdciach, lebo veríme v ducha olympijského prímeria a tradícií, ktoré pochádzajú z antických OH,“ uviedla šéfka organizačného výboru OH 2020 Saiko Hašimotová.

„V ťažkých časoch sme všetci spoločnej vyslali svetu nádej. Šport sa vrátil do centra diania, všetko sa zjednotilo. To je dar nádeje a dar solidarity či mieru. Japonci môžu byť extrémne hrdí na to, čo dokázali. Boli to úspešné hry napriek pandémii. Všetci sme to dali, spoločne,“ povedal prezident MOV Thomas Bach a pridal aj predpísanú formulku: „Vyhlasujem Hry XXXII. olympiády za ukončené. V duchu tradíciou vyzývam mládež, aby s nami odteraz o tri roky vo francúzskom Paríži oslávila Hry XXXIII. olympiády.“