Zavolal im pracovník technickej podpory a prišli o tisíce eur, polícia upozorňuje na podvodníkov

Polícia upozorňuje občanov na podvodné telefónne čísla, ľudia môžu prísť o tisíce eur. Ako vysvetľuje polícia na sociálnej sieti, páchateľ z rôznych telefónnych čísel, najmä s predvoľbami +421, +44, +34, kontaktuje slovenských občanov na mobilné telefónne čísla, ale aj pevné linky a predstaví sa ako pracovník podpory spoločnosti Microsoft za účelom poskytnutia technickej podpory.

Nebezpečný softvérový program

Svoj telefonát zdôvodnia napríklad tým, že v zariadení volanej osoby sa nachádzajú škodlivé súbory, že do ich internetbankingu sa snažia dostať hackeri, prípadne volanému ponúknu opravu systémových chýb alebo inštaláciu nových aplikácií do ich zariadenia.

Následne páchateľ navedie volanú osobu, aby si stiahla softvérový program, ktorý páchateľovi poskytne vzdialený prístup do zariadenia volanej osoby, čo páchateľ využije na zablokovanie obsahu počítača, získanie súborov s osobnými alebo prihlasovacími údajmi do používateľských a bankových účtov a získanie prístupu do používateľských a bankových účtov prostredníctvom hesiel uložených v internetových prehliadačoch.

Jedna z funkcií týchto softvérových programov páchateľovi umožňuje začierniť, respektíve vypnúť obrazovku volanej osoby, keď volaná osoba ani nevidí, aké úkony páchateľ vykonáva v jej zariadení.

Telefonáty sú v angličtine

Páchatelia následne prehliadajú súbory v zariadení a snažia sa nájsť relevantné údaje, ktoré by im umožnili získať prístup do internet bankingu volanej osoby. V prípade, že nezistia také údaje, navedú volanú osobu, aby zaplatila za služby technickej podpory alebo uvedú, že im bude nainštalovaný potrebný antivírusový program, za ktorý je potrebné zaplatiť prostredníctvom internet bankingu.

Následne sa osoba sama prihlási do internet bankingu, čo páchateľ so vzdialeným prístupom do zariadenia volanej osoby využije a prevedie finančné prostriedky alebo len odchytí prihlasovacie údaje osoby a finančné prostriedky prevedie v nasledujúcich dňoch.

V prípade, že volaná osoba nepostupuje podľa pokynov páchateľa, páchateľ zneprístupní obsah zariadenia volanej osoby a následné žiada zaplatiť za jeho sprístupnenie.

Telefonáty sú vedené v anglickom jazyku a páchatelia zneužívajú osobné údaje zamestnancov spoločnosti Microsoft, ktoré sú buď voľne dostupné v sieti internet alebo páchatelia majú vytvorené falošné webstránky technickej podpory, kde si volaná osoba môže tieto údaje overiť, pričom sú tieto údaje falošné.

Sami kontaktujú páchateľa

Ďalším spôsobom podvodu je, že sú tieto falošné webstránky využívané spôsobom, že páchatelia si zaplatia GoogleAds a následne, keď má občan reálny problém so svojím zariadením, si prostredníctvom prehliadača v sieti internet vyhľadá technickú podporu spoločnosti a medzi výsledkami sa mu na základe zaplatenej GoogleAds reklamy zobrazia falošné webstránky technickej podpory a následne občan sám kontaktuje páchateľa.

Technické podpory spoločností nikdy nekontaktujú svojich zákazníkov ako prvý, a preto v prípade, že občan pred prijatím hovoru nekontaktoval spoločnosť a neočakáva hovor, ide s vysokou pravdepodobnosťou o podvod, najmä ak technik hovorí cudzím jazykom.

Spoločnosti tiež nikdy nežiadajú čísla bankových účtov alebo bankomatových kariet. Občanom odporúčame, aby vo svojich zariadenia nemali uložené alebo odfotené citlivé osobné údaje, ktoré páchatelia následne zneužívajú na páchanie inej trestnej činnosti.