So zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom sa prišlo rozlúčiť vyše tisíc ľudí

ŠTIAVNIK 3. marca (WebNoviny.sk) – So zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom sa do rodného Štiavnika pri Bytči prišlo rozlúčiť viac ako tisíc ľudí. Okrem rodiny a známych, aj desiatky kolegov novinárov a v smútočnom zhromaždení sa objavili aj opoziční regionálni politici. Na situáciu v Štiavniku i susediacich dedinách dohliadalo niekoľko policajných hliadok.

Je potrebné rešpektovať novinárov

Rozlúčka s Jánom Kuciakom začala krátko po 15-tej hodine v miestnom Kostole sv. Františka z Assisi. Stovky ľudí dokonca museli zostať stáť pred kostolom. Pohrebnú svätú omšu celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.

V kázni hovoril aj o zneužití verejnej moci a hľadaní pravdy. Zdôraznil tiež, že je potrebné rešpektovať novinárov a ich prácu napriek všetkým názorovým rozdielom. Po omši sa smútočné zhromaždenie presunulo na cintorín a poslednýkrát sa rozlúčilo s Jánom Kuciakom.

Podpora z celého sveta

Pohrebu sa zúčastnil aj šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy. „Spamätávame sa z toho. Snažíme sa nejako znovu nakopnúť, aby sme pokračovali v robote,“ povedal.

Redakcia Aktuality.sk, pre ktorú Ján Kuciak pracoval, dostáva podporné rekcie z celého sveta, aj ďalekého z Honkongu či Dubaja. „Veľmi nám to pomáha, je to pre nás naozaj veľká vzpruha. Chceme všetkým novinárom, ktorí chcú o tom prípade informovať, úprimne poďakovať, lebo je to pre nás dôležité, aby sa vec vyšetrila a aby bol vinník dopadnutý,“ povedal Bárdy.

Zopakoval tiež, že redakcia Aktuality.sk v tomto prípade zahodila konkurenčný boj stranou. „A pre všetkých novinárov, ktorí majú záujem, otvárame naše zdroje, ktoré máme v súvislosti s kauzami, na ktorých Ján robil. Už sa nám prihlásili médiá zo Švajčiarska, Nemecka, Poľska aj zo Spojených štátov. A aj z talianskej strany cítime veľkú podporu. Tá výzva platí stále. Janove témy sa musia dokončiť,“ dodal Peter Bárdy.