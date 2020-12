Zažil som pocity, ktoré nemávam často. Nič však nie je zadarmo, vraví Adam Žampa

Sobotňajší obrovský slalom mužov v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva vojde do histórie mužského zjazdového lyžovania na Slovensku. Vôbec prvýkrát sa stalo, že dvaja Slováci zabodovali v jedných pretekoch Svetového pohára mužov a ešte výraznejšie vyznieva fakt, že ide o súrodeneckú dvojicu.

Tridsaťročný Adam Žampa v súčte oboch kôl skončil na siedmom mieste a jeho o tri roky mladší brat Andreas obsadil 24. priečku. A to mal Adam na štarte 1. kola číslo 37 a Andreas dokonca 66.

V cieli si to užíval

„Podmienky boli veľmi ťažké, silno snežilo. Organizátori urobili maximum, aby sa vôbec jazdilo. Na druhej strane som vedel, že takýto typ kopca aj snehu mám rád,“ uviedol Adam Žampa pre SITA a ďalej pokračoval: „Možno som nečakal až 13. miesto po prvom kole, ale na tréningoch som jazdil s Filipom Zubčičom a Žanom Kranjecom (neskorší víťaz a druhý v celkovom poradí – pozn.) a bol som rýchlejší ako oni. Vedel som teda, že mám šancu na dobrý výsledok. V druhom kole som nemal čo stratiť. Myslím si, že som mentálne aj skúsenosťami dosť ďaleko na to, aby som vedel, že vo Svetovom pohári mužov sa musí jazdiť naplno. Nikto tu nikomu nedá zadarmo nič. A pocity v cieli? Keď človek prejde cieľom ako líder, dostavia sa pocity, ktoré nezažíva často. Poriadne som si to užil aj vtedy, keď som sedel v kresle pre lídra pretekov. Veľmi som to už potom nesledoval, silno snežilo… Až keď som si neskôr pozrel výsledky, videl som, že je z toho siedme miesto.“

Starší zo Žampovcov získal skalpy legendárneho Američana Teda Ligetyho (19. miesto), obhajcu malého glóbusu za obrovský slalom Nóra Henrika Kristoffersena (22.) či jeho krajana a úradujúceho držiteľa veľkého glóbusu za celkový triumf vo SP Aleksandra Aamodta Kildeho (9.). „Už to tak neberiem, že som zdolal Ligetyho alebo Kristoffersena. Jazdím s nimi celú kariéru. Dá sa povedať, že všetci sme na rovnakej úrovni. Ide o to, ako to kto dokáže predať vo dvoch jazdách v pretekoch. Ja teraz nič neriešim a ide mi to,“ vysvetlil Adam Žampa.

Muži by mali byť na Slovensku viac propagovaní

Rád sa zmienil aj o skvelom výsledku brata Andreasa, ktorý sa s vysokým štartovným číslom so šťastím predral medzi 30 najlepších do 2. kola, ale tam dosiahol trinásty najlepší čas a celkové 24. miesto.

„Andreas podal s číslom 66 supervýkon! Ale neprekvapilo ma to, lebo v tréningoch jazdí ešte rýchlejšie ako ja. Som rád, že sme prvýkrát skončili dvaja Slováci a navyše ešte bratia v Top 30 v pretekoch Svetového pohára. Je to veľký výsledok. Vďaka Petre Vlhovej je teraz o zjazdové lyžovanie na Slovensku extrémne veľký záujem. Peťa pomáha aj nám. Myslím si však, že aj mužský Svetový pohár by mohol byť viac propagovaný. Verím, že sa čoskoro dočkáme prenosov v televízii aj my muži,“ skonštatoval Adam Žampa.

Po najlepšom výsledku kariéry v obrovskom slalome sa skúsený Tatranec vyšvihol na 12. pozíciu v hodnotení disciplíny. K 3 bodom z úvodných pretekoch sezóny v Söldene pridal Adam Žampa v sobotu v Santa Caterine 36. Andreas Žampa je so 7 bodmi na 33. priečke. V celkovom poradí SP patrí Adamovi devätnásta a Andreasovi 41. pozícia. Ďalšiu šancu zabodovať budú mať lyžiarski súrodenci v Santa Caterine v pondelok, keďže nedeľňajšie preteky v obrovskom slalome pre silné sneženie preložili o deň neskôr.