Zážitok pre všetky generácie: Biela noc premení Košice na interaktívnu galériu plnú umenia svetovej kvality

Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc sa po úspešnom víkende v hlavnom meste chystá rozprestrieť viac ako 30 inštalácií v Košiciach. Na vlnu inšpirácie a netradičných zážitkov sa môžeme tešiť od piatka do nedele, 23. až 25. septembra, vždy medzi siedmou hodinou večer a polnocou. Festival sa po pandemických úpravách vracia k sile tradičného trojdňového formátu a okrem domácich umelcov prináša súčasné umenie z Nového Zélandu, Belgicka, Veľkej Británie, Rakúska či Nemecka.

Nastúpte do košického metra, zažite digitálne vzkriesenie už neexistujúceho muralu na Vodnej, zapojte sa do interaktívnych projekcií, dirigujte 20 verzií samého seba, straťte sa v zrkadlovom obraze iného človeka, hľadajte s deťmi animované zvieratká, nechajte sa prekvapiť monumentálnymi nafukovačkami či desaťmetrovým rozprávkovým Mesiacom. Biela noc v Košiciach zostáva pestrá, podnetná, interaktívna – a uvádza hneď niekoľko inštalácií pripravených exkluzívne pre ne.

Superbe – Sming. Foto: Biela noc

Košické špeciály na festivalovej mape

Príďte sa pozrieť ako počas Bielej noci ožije už zaniknutý, no legendárny mural ukrajinského tvorcu Interesni Kazki na Vodnej ulici! Nano vjs v spolupráci s ďalšími autormi (WE BAD, Rozália Škvarková, B.eye, Erik Hric) vnesú do verejného priestoru videomapping s interaktívnymi prvkami, ktorý divákom umožní nahliadnuť do sveta pôvodného muralu, imaginárneho košického metra, virtuálneho sna aj zenovej záhrady.

Metro v Košiciach je! Ako vraví turistický sprievodca a autor Milan Kolcun, zostáva ho už len vybudovať. Kým sa tak stane, môžeme doň „nastúpiť” aspoň prostredníctvom Kolcunovej zvukovej inštalácie, ktorá obsadí Dolnú bránu na Hlavnej ulici.

V programe nebudú chýbať ani festivalové stálice ako Divadlo na Peróne, ktoré zahrá svojich Niekoľko skíc, a Štátna filharmónia Košice, ktorá spolu s Bratislavským chlapčenským zborom, Rastislavom Suchanom a Gabrielom Rovňákom ml. predstavia rodinný koncert Príbeh hudby, venovaný slovenským skladateľom. Neprehliadnuteľným bude aj priestorový objekt BÜRO 04 Lousy Aubera, vytvorený z recyklovaných kravát na mieru Galérie Alfa v Kasárňach/Kulturpark.

Tešiť sa môžeme aj na výstavné projekty Michala Machciníka, Jaroslava Kyšu, Veroniky Šmírovej či Petra Cábockého. V únikovej hre Únik 9 od ETP Slovensko si budeme môcť na vlastne koži skúsiť, aké náročné je vymaniť sa z okov generačnej chudoby, a vďaka Kris Saganovej si vychutnáme pútavú projekciu na vodnej clone obľúbenej Plávajúcej fontány v Mestskom parku. Projekcia začne každú hodinu a potrvá 10 minút.

„Kultúra a kreatívny priemysel majú zásadný vplyv na rozvoj nášho mesta a výrazne pomáhajú zviditeľniť Košice na kultúrnej mape Európy. Tešíme sa, že po rokoch pandemických opatrení a s tým súvisiacimi obmedzeniami pri organizovaní podujatí, môže Biela noc opäť zažiariť v plnom formáte a v centre Košíc vytvorí neopakovateľnú atmosféru,” hovorí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Nano vjs – Floating voids. Foto: Biela noc

Architektúra svetla a zvuku od BN Label

Košická Kunsthalle sídli v priestoroch bývalej plavárne a je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov svojej éry. Jej línie a pôvodný účel počas Bielej noci exkluzívne oslávi autorský kolektív Gabčo & BN Label, aj s podporou brandu Pilsner Urquell. Sto svetelných bodov sa v ich site-specific inštalácii spojí do impozantnej kinetickej siete. Návštevníci sa ocitnú uprostred intenzívneho multimediálnemu zážitku dvojitej vodnej hladiny, ktorý dokonale umocní atmosférická hudba.

BN Label však ozvláštni mesto viacnásobne – na Námestí Maratónu Mieru vytvoria svetelný dialóg dvoch budoch cez lúče tiahnuce sa nad mestom a vo Východoslovenskej galérii divákov pohltia laserovou priestorovou krajinou cez minimalistickú inštaláciu The Square. Na optimistickú vlnu nás s podporou SLSP naladia neónovým nápisom Budúcnosť je vaša, ktorý prežiari noci v Kasárňach/Kulturparku.

BN Label – The Moon. Foto: Biela noc

Zvučné mená z medzinárodnej scény

„Festival sa tento rok nesie najmä v znamení nových technológií, digitálneho umenia a interaktivity, prepája rôznorodé umelecké žánre a je dramaturgicky pestrý a inovatívny, k čomu prispievajú aj viacerí zahraniční hostia,” približuje program festivalu jeho umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. „Diváci dostanú množstvo príležitostí vstúpiť do diela a ovplyvniť jeho vizuálnu, zvukovú či priestorovú podobu.”

V interaktívnej projekcii EGO, ktorú vytvorili Klaus Obermaier, Stefano D’Alessio a Martina Menego, budú naše pohyby verne imitovať jednoduché animované charaktery. V Tabačke Kulturfabrik sa prvýkrát vo festivalovej histórii ponoríme do jedinečnej 3D projekcie na kinetický objekt pripomínajúci motýlie krídla, za ktorým stoja tvorcovia Uwe Rieger a Yinan Liu z novozélandského arc/sec Lab. Inštalácia vyžaduje samostatné vstupné 2 EUR, ale zahŕňa aj 3D okuliare, bez ktorých by zážitok nebol kompletný.

Do Bielej noci v Košiciach budú opät zapojené aj župné priestory: „Košický samosprávny kraj podporuje vizuálne umenie, a to nielen finančne, ale aj sprístupnením župných priestorov, kde si diváci budú môcť vychutnávať Bielu noc. Interaktívnu inštaláciu si môžu vyskúšať napríklad vo Východoslovenskej galérii, kde pocítia, aké je to byť dirigentom dvadsiatke rôznych verzií samého seba. Postarajú sa o to belgickí kreatívci Superbe, ktorí v zbore Sming diváka premenia na poslucháča, dirigenta aj všetkých zboristov zároveň – stačí zaspievať dlhý tón, vziať taktovku a sledovať, ako sa softvérom zmenení zboristi prispôsobujú udanej intenzite a rytmu. V Bábkovom divadle na scéne Jorik je zase pripravený vizuálny experiment nemeckého umelca Moritza Wehrmanna – špeciálne zrkadlo, ktoré v súhre so stroboskopickým svetlom umožní divákom splynúť so zrkadlovým odrazom niekoho iného,” povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Klaus Obermaier – Ego. Foto: Biela noc

Pestrý program pre deti

Na mesto svojím monumentálnym, no hravým umením opäť zaútočí britská kreatívna dvojica Filthy Luker a Pedro Estrellas! Vesmírnu raketu však tentokrát vymení stonka fazule na Alžbetinej ulici. Deti sa môžu tešiť aj na tradičné premietanie najlepších animovaných filmov s Fest Ančou. Potulná galéria zastreší koncert Ďzumelca a prinesie aj Workshop dobrých vlastností, ktorý prístupnou formou spracuje tému dezinformácií. Zážitkom bude aj mobilná aplikácia Zver v meste, ktorá vďaka technológii rozšírenej reality umožní hľadať animované zvieratká v priestore cez obrazovku telefónu.

Detských divákov určite zaujme a poteší aj veľká časť bežného programu. Okrem spomínaných interaktívnych diel by deti nemali vynechať prechádzku Mestským parkom, kde ich nadchne až desaťmetrový objekt v tvare rozprávkového Mesiaca alebo „spievajúce kvety” v inštalácii Carpere Flores od Adely Lujzy Lučenič.

Výbuchom farieb, rytmu a životného optimizmu zaujme aj výnimočná projekcia Prichádza Kométa od troch slovenských autorov z rôznych sfér, ktorí kreatívne sily spojili prvýkrát práve na tohtoročnej Bielej noci – výtvarníčky Dominiky Žákovej, animátorky a režisérky Veroniky Zoubek Kocourkovej a hudobníka Jonatána Pastirčáka (Pjoniho). Ich audiovizuálna kométa priletí priamo do priestorov Visit Košice.

Fest Anča – Najlepšie animované filmy pre deti 2022. Foto: Biela noc

Viac ako 30 multižánrových zážitkov

Program Bielej noci je bohatý, odporúčame preštudovať si ponuku a zostaviť si umeleckú prechádzku nočným mestom podľa vlastného vkusu a preferencií. Niektoré predstavenia a koncerty sa konajú len raz či párkrát za víkend, určite ich nezmeškajte!

Súčasťou festivalovej mapy sú aj monumentálne nafukovacie skulptúry autorov Viktor Frešo a Marek Kvetan, unikátne koncertné spojenie hudobníka Dalibora Kociana (Stroon) s výtvarníkom Jánom Šicko (DevKid), tanečná performance Tomáša Danielisa, projekcia Dážď Doroty Sadovskej, techno rave noc pod hlavičkou BLASFÉMIE, pásma animovaných filmov s Festivalom BAB (Bienále animácie Bratislava), výstava Potulnej galérie „Čo všetko by mohla byť pravda, ale nie je” či projekcia vizuálov od viac ako 50 umelcov, ktorí sa prostredníctvom umenia vyjadrujú k aktuálnej téme vojny na Ukrajine.

Všetky diela vo verejnom priestore sú zdarma. Festivalová permanentka BN PASS stojí 10 eur a umožňuje vstup k interiérovým inštaláciám po celé tri dni. Deti do 12 rokov, seniori nad 62, ľudia s preukazom ZŤP a ZŤP-S aj so sprievodom majú vstup zdarma aj bez permanentky.

Nespite, zažite!

Blasfémia. Foto: Biela noc

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Biela noc KOŠICE 2022: 23. – 25. september od 19.00 do 00.00 h, www.bielanoc.sk

Vstupné (BN PASS): 10 EUR (interiér) / exteriér zdarma

Deti do 12 rokov, ľudia s preukazom ZŤP a ZŤP-S (aj so sprievodom) majú vstup zdarma, rovnako ako ľudia nad 62 rokov. Niektoré diela a koncerty vyžadujú samostatné vstupné.

Festivalové permanentky BN PASS sú dostupné online na www.bielanoc.sk alebo v čase trvania festivalu na vybraných predajných miestach:

Kunsthalle, Rumanova 1

Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2

Dolná brána, Hlavná 10

Všetky informácie o programe nájdete na festivalovej mape a ostatných oficiálnych kanáloch Bielej noci, vrátane mobilnej aplikácie Biela noc, webovej stránky www.bielanoc.sk a sociálnych sietí.

Foto: Biela noc

