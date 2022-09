Zdeno Chára oznámil koniec kariéry, naposledy si v NHL zahrá v drese Bostonu Bruins

aktualizované 20. septembra 2022, 15:51

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa vo veku 45 rokov rozhodol ukončiť hráčsku kariéru, informoval o tom na svojom instagrame.

Definitívne ju uzavrie ako hráč klubu zámorskej NHL Boston Bruins, s ktorým podpíše symbolickú zmluvu na jeden deň. Stane sa tak na pravé poludnie miestneho času, teda o 18.00 h SELČ.

Oficiálny koniec kariéry

„Po 25 sezónach v profesionálnom hokeji, 1680 zápasoch základnej časti NHL, 200 dueloch v play-off o Stanleyho pohár a stovkách medzinárodných zápasov som hrdý na to, že môžem oznámiť svoje rozhodnutie ukončiť kariéru v Národnej hokejovej lige,“ napísal Chára a pokračoval: „Je mi cťou, že sa dnes môžem vrátiť do TD Garden a podpísať zmluvu na jeden deň s Bostonom Bruins, čím oficiálne ukončím kariéru v tíme, ktorý pre mňa a moju rodinu znamená tak veľa. Jeho súčasťou je mnoho ľudí, ktorí sa podieľali na mojom úspechu, vrátane vás všetkých. Neviem sa dočkať chvíle, keď sa dnes popoludní každému z vás poďakujem.“

Nezabudnuteľná éra

Klub Boston Bruins reagoval na svojom twitteri vyhlásením: „Zdeno, tvoj príchod do Bostonu odštartoval nezabudnuteľnú éru. Tvoje jedinečné vodcovstvo, odhodlanie a charakter formovali kultúru organizácie, ktorá bude pokračovať. Ďakujeme ti za všetko, čo si spravil pre nás tím, organizáciu, naše mesto a náš šport.“

Legendárna hokejová kariéra

Trenčiansky rodák Zdeno Chára vstúpil do zámorskej NHL v sezóne 1997/1998 v tíme New York Islanders. Neskôr strávil štyri sezóny v Ottawe Senators a v lete 2006 zamieril do Bostonu. V organizácii Bruins sa stal kapitánom a v ročníku 2010/2011 ju priviedol k zisku Stanleyho pohára. Dva roky predtým ho vyhlásili za najlepšieho obrancu profiligy a získal Norrisovu trofej.

V Bostone hral do leta 2020 a hokejistov Bruins priviedol do play-off v jedenástich zo štrnástich sezón v klube. V počte štartov v organizácii je šiesty s 1023 duelmi, tretí je v produktivite obrancov (481 bodov, 148+333) za legendami Rayom Bourquom (1506) a Bobbym Orrom (888).

Dlhodobý líder organizácie

„Mimo ľadu bol Chára dlhodobým lídrom organizácie, bol súčasťou filantropických a komunitných akcií na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Trikrát sa podieľal na akcii Bruins, keď cestoval po viacerých útulkoch po Bostone a na Deň vďakyvzdania im venoval koláče. V spolupráci s niekdajším starostom Martinom Walshom sa podieľal na darovaní 3333 párov ponožiek pre útulky určené ľuďom bez domova,“ pripomína web Bostonu Bruins mimohokejové aktivity slovenského hokejového velikána.

V NHL strelil 209 gólov

Neskôr potom strávil jednu sezónu vo Washington Capitals a ďalšiu v New Yorku Islanders. V NHL odohral spomenutých 1680 stretnutí s bilanciou 209 gólov, 471 asistencií a 2085 trestných minút. V play-off pridal rovných 200 duelov a v nich 70 bodov (18+52).

V sezóne 2021/2022 odohral za NY Islanders spolu 72 duelov základnej časti s bilanciou 2 góly a 12 asistencií. Počas ostatného ročníka bol najstarší hráč v niektorej z piatich hlavných profesionálnych zámorských líg (NHL, NFL, NBA, MLB, MLS). V NHL sa šesťkrát predstavil v Zápase hviezd. V profilige zatiaľ ako jediný hráč absolvoval vo vyraďovacej časti spolu až 14 zápasov číslo sedem.

Dvojnásobný vicemajster sveta

Na klubovej úrovni v Európe hral za Trenčín, Piešťany, Spartu Praha, Färjestad a Lev Praha.

Vo farbách slovenskej reprezentácie sa dvakrát stal vicemajstrom sveta (2000 a 2012). Na Slovensku ho dovedna šesťkrát vyhlásili za Hokejistu roka. Predstavil sa aj na ZOH v rokoch 2006, 2010 a 2014. Na Svetovom pohári 2016 bol súčasťou strieborného Tímu Európy.