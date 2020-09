Zdravotníci v oblakoch. V Británii otestovali lietajúci oblek pre záchranárov (video)

Britská charitatívna organizácia Great North Air Ambulance Service (GNAAS) po prvý raz otestovala „lietajúci oblek“, ktorý by mal umožniť zdravotníkom dostať sa rýchlejšie k pacientom.

S nápadom prišiel riaditeľ GNAAS Andy Mawson, podľa ktorého môžu záchranári priletieť len za 90 sekúnd na miesto, na ktoré by išli pešo 30 minút.

Novinku otestoval v horskom teréne

Podľa neho má oblek obrovský potenciál. „Vedeli sme, že niečo takéto je potrebné, no neboli sme si istí, či to bude aj fungovať. To, čo sme teraz videli, je, úprimne povedané, úžasné,“ vyhlásil.

Novinku otestoval v horskom teréne Richard Browning, zakladateľ spoločnosti Gravity Industries, ktorá sa podieľa na projekte.

Využitie na celom svete

Mawson objasnil, že oblek pozostáva z dvoch malých motorov na každej ruke, pričom ďalší je na chrbte. Človek ho môže ovládať len pohybom rúk.

Za najväčšiu výhodu označil rýchlosť, ktorá v mnohých prípadoch môže rozhodovať o živote a smrti pacientov. „Ak zariadenie dokážeme využívať v Lake District a grófstve Cumbria, potom by mohlo nájsť obrovské uplatnenie aj po celom svete,“ vyhlásil Mawson.