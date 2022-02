Zdraženie zánovných áut na slovenskom trhu je väčšie ako inflácia. Medziročne ich cena narástla až o 13,4 %

Stredná hodnota ceny zánovných jazdených áut na slovenskom trhu je aktuálne 25 500 €.

Medziročná miera inflácie sa podľa Štatistického úradu SR v januári vyšplhala na 8,4 %. Výraznou mierou k tomu nepochybne prispieva aj zdražovanie na primárnom automobilovom trhu, ktorý stále zápasí s nedostatkom nových vozidiel. To ovplyvňuje aj ceny jazdených áut, najmä zánovných. Na slovenskom trhu autá do troch rokov veku medziročne zdraželi o 13,4 %. Podobný trend je viditeľný aj v Poľsku, kde zánovné autá medziročne zdraželi o 22,2 %. V Českej republike je zdraženie ešte vyššie, a to až o 25,7 %. Na trhu ojazdených áut sú dokonca aj modely, ktoré v kategórii do troch rokov veku počas posledných dvoch rokov zdraželi takmer o šesťdesiat percent. Vyplýva to z analýzy trhu ojazdených áut, ktorú realizuje spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.

„Inflácia sa v poslednej dobe dotýka nás všetkých a automobilový sektor, ktorý dlhodobo ťahá slovenskú ekonomiku, nie je výnimkou. Výrobcom sa rapídne zvýšili ceny vstupov, a to najmä v podobe vyšších cien energií, ktoré sa pochopiteľne premietajú do cien pre koncových zákazníkov. Do toho stále ešte vstupujú problémy s dodávkami čipov, ktoré doteraz spomaľujú výrobu, čím je na primárnom trhu nedostatok áut. To vo svojom dôsledku zdražuje aj ojazdené autá, pričom najviac tie zánovné, ktorými zákazníci často nahrádzajú obstaranie nových. U žiadaných modelov preto teraz na trhu sledujeme zdraženie, ktoré od začiatku pandémie dosiahlo mnohokrát aj vyše 30 %,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Najvyššie zdraženie medzi zánovnými vozidlami na slovenskom trhu za uplynulé dva roky zaznamenala Škoda Fabia, ktorej stredná hodnota ceny je aktuálne 14 440 €, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo iba 10 500 €. Na druhom mieste je Škoda Octavia, ktorá zdražela z 18 700 € na súčasných 25 490 €.

Najčastejšie inzerovanými zánovnými vozidlami boli v januári 2022 na Slovensku modely českej automobilky Škoda, ktoré obsadili prvé dve pozície v TOP 10. Prvá bola Octavia, na druhom mieste Fabia. Na treťom až desiatom mieste bolo postupne takéto poradie – Kia Ceed, Škoda Rapid, Mercedes E, Hyundai i30, Škoda Superb, Mercedes GLC, Kia Sportage a Mercedes A. Tachometer ponúkaných zánovných áut najčastejšie ukazoval hodnotu 18 732 km.

