Zelenskyj a Biden sa stretnú v Bielom dome, Američania vraj Ukrajine poskytnú systémy Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cestuje do Washingtonu, kde sa stretne s jeho americkým náprotivkom Joeom Bidenom a prihovorí sa Kongresu.

Príhovor členom Kongresu

Zelenskyj svoju cestu potvrdil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde napísal, že cestuje do Spojených štátov, aby posilnil odolnosť a obranné schopnosti Ukrajiny, pričom s Bidenom bude diskutovať o spolupráci medzi ich krajinami.

Cesta do USA je jeho prvá do zahraničia od začiatku vojny na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V stredu popoludní sa Zelenskyj a Biden stretnú v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde by mali viesť rokovania. Po stretnutí by mala nasledovať ich spoločná tlačová konferencia. Neskôr by sa mal ukrajinský prezident prihovoriť členom Kongresu.

Podpísaná vlajka ako dar

Biden počas očakávanej návštevy oznámi nový balík pomoci Ukrajine v hodnote 1,8 miliardy dolárov, ktorého súčasťou by mali byť podľa nemenovaného zdroja CNN aj raketové systémy Patriot.

Očakáva sa, že návšteva ukrajinského prezidenta vo Washingtone bude trvať len niekoľko hodín. Napriek tomu predstavuje pozoruhodný okamih počas 10-mesačnej vojny na Ukrajine.

Vojaci v Bachmute venujú podpísanú ukrajinskú vlajku prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému (20. december 2022). Foto: SITA/AP.

Zelenskyj so sebou nesie ako dar ukrajinskú vlajku, ktorú podpísali vojaci na frontovej línii. Ukrajinský prezident povedal novinárom, ktorí cestujú s ním, že vojaci sa tak chcú poďakovať za zbrane, ktoré Spojené štáty poslali Ukrajine.

Vlajku dostal Zelenskyj vo frontovom meste Bachmut, ktoré navštívil v utorok.