Zelenskyj je pripravený rokovať s Putinom. Musíme nájsť dohodu, ale bez ultimáta, vyhlásil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že je pripravený rokovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a, že „musíme nájsť dohodu“, ale bez ultimáta.

V rozhovore pre taliansku štátnu televíznu stanicu RAI hlava ukrajinského štátu ďalej uviedla, že Kyjev ako súčasť Ruska nikdy neuzná polostrov Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.

„Krym mal vždy svoju autonómiu, má svoj parlament, ale v rámci Ukrajiny,“ dodal Zelenskyj.

Televízia požiadala Zelenského, aby sa vyjadril k názoru francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý varoval pred ponížením Putina.

„Chceme, aby ruská armáda odišla z našej pôdy, my nie sme na ruskej pôde,“ odpovedal ukrajinský prezident. „Nebudeme zachraňovať Putinovu tvár platením naším územím. To by bolo nespravodlivé,“ vyhlásil.