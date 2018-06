Železnice pridali desiatky nových spojov, chcú aj odbremeniť Hlavnú stanicu v Bratislave

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) posilnila osobnú dopravu spolu o 75 nových vlakových spojov.

Na trati medzi Bratislavou a Sencom pribudlo 29 a medzi Bratislavou a Trnavou 27 obojsmerných spojení, pričom v pracovných dňoch budú osobné vlaky jazdiť každých tridsať minút.

Cieľovými, alebo východzími stanicami uvedených vlakov v hlavnom meste budú Nové Mesto a tiež Petržalka, čo má odbremeniť problematickú kapacitu koľají na Hlavnej stanici. Ide o súčasť letnej zmeny cestovného poriadku s platnosťou od nedele 10. júna.

Vlakom do hlavného mesta rýchlejšie

Ďalšie tri nové spoje podľa národného osobného vlakového dopravcu pribudnú medzi Žilinou a Čadcou a šestnásť posilových vlakov vo Vysokých Tatrách. Nové vlakové spojenia zabezpečia existujúce rušne, vozne a súpravy, čím sa zvýši ich využívanie a nie je nutné ani zvýšiť počet zamestnancov spoločnosti.

„Do Bratislavy dochádza v priemere 130 tisíc cestujúcich denne a v rannej špičke sa autom zo Senca či Pezinka nedostanete do centra skôr ako za 40 až 90 minút. Vlakom sa dopravíte do hlavného mesta rýchlejšie – z Pezinka za 22 minút, zo Senca do 28 minút a z Trnavy maximálne za 46 minút,“ informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

„Z Nového Mesta môžu cestujúci ľahšie pokračovať napríklad do Ružinova, na Zlaté piesky či smerom na Avion a výhodou je aj zastávka Petržalka, ktorá na Prístavnom moste po šiestich rokoch znovu využíva koľaje pre osobnú dopravu,“ dodal Hlubocký.

Nový model železničnej prímestskej dopravy

Nové vlaky v okolí Bratislavy vytvoria nový model železničnej prímestskej dopravy na území hlavného mesta. Všetky uvedené vlaky budú zaradené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) ako nové linky S 55 a S 65.

V spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, prevádzkovateľom IDS BK, a Bratislavou bude posilnená kapacita súčasných liniek MHD do a zo staníc Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Predmestie, resp. Bratislava-Vinohrady.

Na trati medzi Žilinou a Čadcou budú dopoludnia v pracovných dňoch premávať tri nové prímestské osobné vlaky. Spolu so súčasnými spojeniami vytvoria pravidelný hodinový takt ako základ pre vznik integrovaného dopravného systému v budúcnosti.

Na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice (zubačka) ZSSK zavedie šestnásť posilových vlakov. Dva vlaky medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou budú cez letné prázdniny jazdiť denne – 30. júna až 2. septembra.

Desať vlakov medzi Štrbou a Štrbským Plesom a štyri vlaky medzi Štrbským Plesom a stanicou Poprad-Tatry budú v uvedenom období premávať denne a 16. až 24. júna a 8. až 23. septembra pôjdu v sobotu a vo sviatok.