Zeman podporuje povinné očkovanie v Česku, príklad by si bral z Rakúska

Český prezident Miloš Zeman podporil povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vyjadril sa tak na rokovaní prezidentov Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorom sa zúčastnil prostredníctvom videospojenia, keďže je pre nákazu koronavírusom v izolácii. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

„Všetci sa to boja povedať, že jediným riešením je povinné očkovanie, pretože by stratili hlasy. Ja si to môžem dovoliť, pretože ja už po desiatich rokoch končím vo funkcii prezidenta,“ povedal Zeman, ktorého na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter citoval jeho hovorca Jiří Ovčáček.

Zeman vidí príklad v Rakúsku

Český prezident tiež vyzval na podobné uvažovanie o povinnom očkovaní ako Rakúsko, „pretože sa zdá, že je to naozaj jediná cesta, ako sa z tejto covidovej krízy dostať“.

Na stretnutí V4 tiež Zeman hovoril o migrácii. Podľa neho sa otvára nová trasa, ktorá má pôvod v ovládnutí Afganistanu hnutím Taliban. Ten Zeman znova označil za teroristickú organizáciu.

Povinnosť aj pre seniorov

Povinné očkovanie proti koronavírusu pre vybrané skupiny pripravuje vláda v demisii premiéra Andreja Babiša. Šéf Ústredného krízového štábu a minister vnútra v demisii Jan Hamáček dopoludnia avizoval, že pripravujú súvisiaci návrh vyhlášky.

Povinné očkovanie by sa malo týkať zdravotníkov, zamestnancov v sociálnych službách, v integrovanom záchrannom systéme, a to aj vo väzenskej zložke, či ľudí starších ako 60 rokov.