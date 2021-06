Žena dostala za propagáciu Islamského štátu šesť rokov, ľudí dokonca učila vyrábať vesty s výbušninami

Holandský súd v utorok usvedčil 32-ročnú ženu zo spoluúčasti na zločinoch, ktoré spáchali v Sýrii a Iraku extrémisti z takzvaného Islamského štátu (IS) a poslal ju na šesť rokov do väzenia.

Odsúdená zo svojho bydliska neďaleko Amsterdamu šírila propagandu v prospech IS, čím sa podieľala na vojnových zločinoch, konštatoval súd. Obžaloba pôvodne žiadala trojročný trest odňatia slobody. Ten by bol podľa sudcov príliš nízky, a to aj napriek psychickým problémom obžalovanej.

Žena zdieľala videá s popravami

Odsúdená v roku 2019 prostredníctvom aplikácie Telegram rozoslala veľké množstvo propagandistických materiálov IS.

Zdieľala aj dve videá zobrazujúce popravy vojnových väzňov, pričom k jednému z nich pripojila „znevažujúce“ komentáre. Tým podľa súdu „urážala osobnú dôstojnosť mŕtvych ľudí a to je vojnový zločin“.

Ľudí učila vyrábať vesty s výbušninami

Ďalších ľudí podnecovala k terorizmu a vojnovým zločinom, učila ich vyrábať vesty s výbušninami a posielala peniaze osobám zapojeným do teroristických aktivít.

Šírením propagandy sa stala „súčasťou teroristickej organizácie, ktorá je na celom svete vinná z útokov a rozsievania strachu“, uvádza sa vo vyhlásení súdu. Usvedčenej žene súd okrem šesťročného väzenia nariadil aj psychologickú terapiu.