Žena prežila španielsku chrípku, ušla pred fašistami a ako 105-ročná skonala na COVID-19

Žila dobrodružným životom, na dvoch kontinentoch. Zamilovala sa do pilota z druhej svetovej vojny, v Európe ledva ušla pred fašistami Benita Mussoliniho, v Amerike prácou v oceliarňach podporovala vojnové úsilie USA a dlhé roky sa starala o svoju zdravotne postihnutú dcéru.

Život Primetty Giacopiniovej sa skončil v 105 rokoch podobne, ako sa začal – v pandémii. „Myslím si, že moja matka by tu bola s nami o niečo dlhšie, nebyť ochorenia COVID-19. Mala ťažký život, ale bola to bojovníčka. Všetci Američania, ktorí nezažili druhú svetovú vojnu, boli v podstate rozmaznaní nespratníci,“ povedala jej 61-ročná dcéra Dorene Giacopiniová.

Andriani zahynul pri havárii lietadla

Matka Primetty Giacopiniovej zomrela v roku 1918 ako 25-ročná počas pandémie španielskej chrípky. Primetta mala vtedy dva roky a otec nechcel vychovávať ju ani jej mladšiu sestru Alice. Putovala preto k talianskej pestúnskej rodine, ktorá sa v roku 1929 presťahovala na Apeninský polostrov.

V Taliansku sa zamilovala do bojového pilota Vittoria Andrianiho. „Veľa sme sa nevideli, pretože vždy niekde bojoval,“ spomínala Primetta o niekoľko desaťročí na stretnutí vojnových letcov v kalifornskom Oaklande. Andriani zahynul v roku 1941 pri havárii lietadla neďaleko Malty.

Cesta parníkom z Lisabonu do USA

Keď Taliansko v júni 1940 vstúpilo do druhej svetovej vojny, Primetta sa ocitla v ohrození. Diktátor Mussolini nechcel v krajine amerických občanov.

Primetta spočiatku nechcela odísť, no keď ju varovali, že môže skončiť v koncentračnom tábore, nakoniec sa vlakom do Portugalska dostala preč z Talianska. V Lisabone nastúpila do parníka smerujúceho do USA. Tam sa stretla s neskorším manželom Umbertom Giacopinim. Rozdelila ich až Umbertova smrť v roku 2002.

Začiatkom septembra si Dorene všimla, že matka pokašliava. Nakazila sa ochorením COVID-19. O niekoľko dní ju museli previezť na pohotovosť a röntgenové snímky odhalili zápal pľúc. Dorene sa musela rozhodnúť, či pripojiť matku na pľúcnu ventiláciu.

Keď jej povedali, že nikoho staršieho ako 80 rokov z nej ešte neodpojili, rozhodla sa sňať jej kyslíkovú podporu. O dva dni neskôr zomrela. „Mala 105 rokov, no mala také silné silné srdce, že zostala nažive viac ako 24 hodín po tom, čo jej odstránili kyslík. Jediné, čo moju babičku a matku dokázalo zabiť, bola celosvetová pandémia,“ zakončila Dorene Giacopiniová.