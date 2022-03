Ženy podnikateľky sú pre oživenie svetovej ekonomiky po pandémii dôležité, najlepšie podmienky majú v troch krajinách

Ženy sú v podnikaní jedným z najcennejších aktív svetovej ekonomiky, pričom podnikateľky preukázali aj veľkú odolnosť voči ťažkostiam vyvolaným pandémiou.

Najlepšie podmienky pre podnikanie žien poskytujú ekonomiky v USA, na Novom Zélande a v Kanade. Vyplýva to z Mastercard Index of Women Entrepreneurs, ktorý opisuje podnikanie žien v 65 krajinách sveta. Zahŕňa tak 82 % svetovej ženskej pracovnej sily.

Postavenie žien je potrebné posilňovať

„Aby sme dokázali využiť potenciál globálneho hospodárskeho oživenia naplno, je nevyhnutné usilovať sa o udržateľný a inkluzívny rast, ktorý posilňuje postavenie žien podnikateliek a podporuje ženami vlastnené firmy,“ uvádza generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný.

Mastercard Index of Women Entrepreneurs opisuje podľa neho niektoré z najvýznamnejších prekážok, s ktorými sa ženy musia v podnikaní vyrovnávať. V mnohých krajinách však uvádza aj nádejné ukazovatele pozitívnych zmien.

Snahy o rovnosť môžu vyjsť navnivoč

V 14 krajinách zo všetkých krajín zahrnutých do najnovšej štúdie bol nárast podielu žien v zamestnaní. Súčasne však údaje Medzinárodnej organizácie práce ukazujú, že celosvetovo sa v roku 2020 zamestnanosť žien znížila o 5 percent, pričom zamestnanosť mužov v rovnakom období poklesla o necelá 4 percentá.

Podľa Mastercardu hrozí, že prídu navnivoč desaťročia snáh o dosiahnutie rovnosti pohlaví na pracoviskách a v podnikaní. To by okamih, kedy by sa mal konečne zotrieť rozdiel medzi zárobkami mužov a žien, oddialilo o ďalších 36 rokov.