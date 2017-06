Žiaci v základných a stredných školách dostanú koncoročné vysvedčenia

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Žiaci v základných a stredných školách v piatok 30. júna dostanú od svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová, v piatok 30. júna by si malo prevziať koncoročné vysvedčenie 433 465 žiakov v základných školách, 210 837 žiakov stredných škôl a 33 293 žiakov v špeciálnych základných a stredných školách.

Na základe údajov zo zápisov ministerstvo školstva predpokladá, že v školskom roku 2017/2018 do školských lavíc v základných školách (okrem špeciálnych tried) prvýkrát zasadne približne 51 500 prvákov. Spolu s opakujúcimi prvákmi, ktorých je približne 3500, a so žiakmi postupujúcimi z nultého ročníka, ktorých je tiež približne 3500, by malo byť v prvých triedach základných škôl približne 58 500 prvákov.

Žiaci absolvujú v piatok posledný školský deň v tomto školskom roku. Od pondelka 3. júla sa im začínajú letné prázdniny. Vyučovanie v školskom roku 2017/2018 sa začne v pondelok 4. septembra.