Žiadatelia z oblasti cestovného ruchu by sa finančnej pomoci mohli dočkať už tento rok

Štátna pomoc pre domáci cestovný ruch v celkovej hodnote 100 miliónov eur je pre subjekty pôsobiace v tomto sektore už pripravená. Informovala o tom na tlačovej besede štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková s tým, že od 15. decembra polnoci je na portáli Slovensko.sk sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci.

Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Peniaze zo 100-miliónového balíka pomoci chce ministerstvo dopravy posielať ešte pred koncom tohto roka.

Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade ku koncu roku 2019.

Schéma pomoci

„Reštart cestovného ruchu bude veľmi bolestivý a dho trvajúci. Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie. My sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami Európskej únie spustili. V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov, z ktorých musí žiadosť vychádzať,“ vysvetlila Katarína Bruncková.

Schéma pomoci z dielne rezortu dopravy počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roku 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladá štátna tajomníčka Katarína Bruncková vo februári 2021.

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) zverejní rezort na svoje webovej stránke.

Vypĺňanie formuláru

Ministerstvo dopravy sa snažilo formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov pripravilo dva návody – jeden textový, jeden videonávod, v ktorých ešte pred vypĺňaním formuláru rezort informuje, čo všetko si majú pripraviť.

Zároveň vyškolil aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk, tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadať.

Čiastočné riešenie situácie

Na predstavenie pomoci pre cestovný ruch reagovali zástupcovia iniciatívy Zachráňme gastro! „Tešíme sa, že výzva na aspoň čiastočné riešenie tragickej situácie aj v gastrobiznise je konečne po dvoch mesiacoch od jej avíza vypísaná. Ešte dnes upozorníme našich podporovateľov, aby sa do nej zapojili,“ uviedol za Iniciatívu Ján Laš.

„Ak peniaze prídu rýchlo, a zároveň budú administratíva a podpora ministerstva dokonalé, je to veľká pomoc najmä pre tých najmenších a najpostihnutejších gastropodnikateľov,“ myslí si iniciatíva, ktorá však zároveň upozorňuje na niekoľko nedostatkov.

Ide napríklad o skutočnosť, že výzva na pomoc je limitovaná sumou 200-tisíc eur na žiadateľa a maximálna podpora je 10 percent tržieb, aj to iba v mesiacoch so 100-percentne zatvorenou prevádzkou.