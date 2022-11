Žijeme krehkú dobu, demokracia je reálne ohrozovaná nenávisťou a klamstvami, tvrdí Karas

Prípad Slánsky a spol. je pre nás poučením, že aj tie najväčšie justičné zločiny bolo možné páchať pri vytváraní zdania zákonnosti a dodržania postupov. Strojcovia týchto monsterprocesov sa snažili vytvárať ilúziu spravodlivosti za pomoci najhrubších dezinformácií, manipulácií a klamstiev.

Hrozba dezinformácií

Avšak to posledné, čo by sme dnes mali robiť, je pozerať sa na túto dobu s morálnou nadradenosťou, mysliac si, že takéto niečo sa v našej dobe opakovať nemôže. Konštatoval to minister spravodlivosti Viliam Karas vo svojom prejave na konferencii v Prahe, ktorá bola venovaná prípadu Rudolf Slánsky a spol. z obdobia zneužívania justície v 50. rokoch minulého storočia.

Karas podotkol, že dezinformácií dnes máme v priestore toľko, čo sa súdruhom v 50. rokoch ani nesnívalo.

Demokracia je ohrozovaná

„Demokracia je dnes reálne ohrozovaná nenávisťou a klamstvami, ktoré je dnes možné takmer bez námahy masovo šíriť cez sociálne siete, a to bez takmer žiadnej zodpovednosti ich tvorcov. Samozrejme, aj na tieto neduhy hľadáme právne riešenia, a to nielen na domácej, ale aj európskej pôde. Či už je to v boji proti dezinformáciám, alebo potieraní nenávistných prejavov,“ uviedol šéf rezortu spravodlivosti s tým, že je potrebné pamätať na to, že všetky reformy alebo dobre myslené zmeny k lepšiemu je potrebné neustále testovať, aby sa minimalizovalo zneužívanie moci, ktoré sa podľa slov ministra nikdy nedá úplne vylúčiť.

Žijeme krehkú dobu

Karas pokračoval s tým, že momentálne žijeme veľmi krehkú dobu.

„Je veľmi prezieravé pripomínať si odstrašujúce udalosti z našej minulosti, aby sme vedeli už v zárodku odhaľovať nebezpečné tendencie, ktoré by nás mohli doviesť k páchaniu rovnakých krívd. Lebo vždy sa nájdu ideológie a rozličné „ušľachtilé“ ciele, v mene ktorých možno vyzývať na potláčanie základných práv a ľudskej dôstojnosti,“ dodal minister spravodlivosti s tým, že je potrebné viesť vyváženú diskusiu, a to niekedy aj za cenu strany spoločenskej prestíže.

Toto by sa dnes podľa ministra malo očakávať od každého občana, a najmä od právnikov, ktorí by podľa neho mali mať v základných veciach jasno, a to najmä vďaka získanému vzdelaniu.