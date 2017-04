Žilina môže na Pasienkoch v predstihu získať titul, Slovan ešte zabojuje

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) – Futbalisti MŠK Žilina sa môžu v nedeľu podvečer tešiť v predstihu päť kôl pred koncom ligovej sezóny 2016/2017 z majstrovského titulu, ktorý by bol siedmy v histórii pre klub spod Dubňa (dosiaľ sa v Žiline radovali v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010 a 2012).

Podmienkou je, že “žlto-zelení” zvíťazia v dueli 28. kola najvyššej slovenskej súťaže na Pasienkoch proti domácemu ŠK Slovan Bratislava, jedinému konkurentovi v boji o celkový primát. Žilina má v súčasnosti ako líder Fortuna ligy o 10 bodov viac ako “belasí” a v prípade nedeľňajšieho triumfu by bol náskok vedúceho MŠK už nepreklenuteľný – trinásťbodový. Slovan totiž odohrá vrátane nedele už len päť ligových stretnutí a v prípade prehry s najväčším rivalom by mohol v zostávajúcich štyroch kolách maximálne získať “nedostačujúcich” 12 bodov.

Obrovská motivácia

“My sme vďační, že vôbec máme takúto šancu ukončiť to v predstihu – a za tým aj pôjdeme. Máme obrovskú motiváciu, ale nikto sa nebude pýtať, či to bolo päť alebo šesť kôl pred koncom. Slovan mal dobrú sériu, v ktorej sa opticky na nás dotiahol v tabuľke. My sme vedeli, že sezóna je dlhá, pre nás bolo dobré veriť práci, ktorá sa v Žiline robí dlhodobo,” vyjadril sa pre RTVS tréner žilinského tímu Adrián Guľa. Ten môže rátať v šlágri 28. kola aj s trojicou dlhodobo zranených hráčov – Viktorom Pečovským, Róbertom Mazáňom i Nigérijčanom Yusufom Otubanjom. V Žiline, ktorá na rozdiel od Slovana v zostávajúcom priebehu ročníka 2016/2017 ešte odohrá poltucet stretnutí, vedia, že na definitívu majstrovskej radosti postačí MŠK za každých okolností zisk šiestich bodov. Keď naplno zabodujú na Pasienkoch, tak aj tri. V žilinskom mužstve zatiaľ nemajú k dispozícii šampanské na cestu do Bratislavy.

“Vôbec na to nemyslíme, oslavovať môžeme až po vyhranom zápase so Slovanom. Nič dopredu určite chystať nebudeme. Ideme do Bratislavy s pokorou, ale vieme, za čím,” vyjadril sa krídelník žilinského mužstva Filip Hlohovský, so 17 gólmi najlepší strelec tejto ligovej sezóny.

Vzájomná bilancia oboch klubov v tejto sezóne je vyrovnaná: Slovan 20. augusta 2016 zvíťazil v rámci 6. kola Fortuna ligy 1:0 gólom Seydoubu Soumaha v 67. min. V druhom meraní síl futbalisti Žiliny uspeli tiež v domácom prostredí – v 17. kole zdolali 26. novembra 2016 bratislavského protivníka 2:1 (góly: 20. Škvarka, 27. Hlohovský – 25. Priskin, pozn.).

Kubík je optimista

V novodobej ére samostatnej SR rekordný osemnásobný futbalový majster Slovan Bratislava (uspel v rokoch 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014) by nerád v nedeľu “gratuloval” žilinskému klubu k majstrovskej korunovácii a zopakoval si vlaňajšok, keď sa tak stalo v prípade Trenčína. Ako je známe, hráči AS Trenčín 8. mája 2016 zdolali na Pasienkoch “belasých” presvedčivo 4:0 a dve kolá pred koncom ročníka 2015/2016 sa radovali v predstihu z celkového prvenstva vo Fortuna lige.

“Áno, minulý rok tak bolo. Trenčín u nás vyhral titul. V nedeľu proti Žiline urobíme všetko, aby sa tak nestalo,” uviedol obranca ŠK Slovan Boris Sekulič. K jeho slovám sa pre RTVS pridal aj maďarský reprezentant v službách bratislavského mužstva Tamás Priskin: “Chceme hrať na víťazstvo. Pre nás by nebolo ideálne, keby tu Žilinčania oslavovali.” Futbalový univerzál František Kubík je pred súbojom proti MŠK optimista: “Myslím si, že keď podáme optimálny výkon, tak tri body zostanú doma.”

Slovan sa koncentruje na pohár

Žilina mala po jesenných 19 kolách Fortuna ligy až o 17 bodov viac ako vtedy v tabuľke tretí Slovan, po zimnom odstúpení Spartaka Myjava z najvyššej súťaže a anulovaní jej výsledkov so súpermi sa náskok MŠK na “belasých” scvrkol na 12 bodov. Po 23. kole bol odstup týchto dvoch futbalových rivalov už iba päťbodový. Slovan však potom nezvládol domáci duel proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (výsledok 1:1) a hoci následne uspel v Podbrezovej (3:2), tesné prehry v ostatných dvoch kolách v Dunajskej Strede (0:1) a Ružomberku (1:2) s inkasovanými gólmi v závere týchto stretnutí spôsobili súčasné až desaťbodové manko na žilinského lídra tabuľky.

Srbský kormidelník ŠK Slovan Ivan Vukomanovič naznačil, že mužstvo v nedeľu proti Žiline možno nenastúpi v najsilnejšom zložení. Na jeho zverencov totiž v prvý májový deň čaká v Poprade finálový duel domácej pohárovej súťaže s názvom Slovnaft Cup – proti druholigovému MFK Skalica. A favorizovaný bratislavský tím myslí jednoznačne na túto trofej. “Stopercentne sa koncentrujeme na pohárový finálový zápas. To je náš cieľ v tejto sezóne. Chceme vyhrať pohár. Ešte uvidíme, či proti Žiline dáme niektorým hráčom voľno alebo nie,” skonštatoval pre RTVS 39-ročný tréner Slovana Vukomanovič.