Žilina má po triumfe na Cypre blízko k postupu. Dunajská Streda prehrala a Trnavčania hrali bez gólov

Spomedzi tria slovenských tímov v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 sú po prvých dueloch najbližšie k postupu futbalisti Žiliny. Zverenci trénera Pavla Staňa totiž zvíťazili a Cypre nad domácim Apollonom Limassol 3:1 a v domácej odvete o týždeň majú veľkú šancu spečatiť postup do ďalšej časti súťaže.

Ak „šošoni“ postúpia v 3. kvalifikačnom kole na nich čaká lepší z dvojice Hajduk Split (Chorv.) – Tobol Kostanaj (Kaz.). Chorváti doma vyhrali prvý duel 2:0.

Žilina viedla už po pár minútach

Žilinčania začali prvý duel u súpera dobre a už v 5. min sa ujali vedenia zásluhou Dávida Ďuriša. Neskôr v prvom polčase síce vyrovnal Bassel Zakaria Jradi, ale v závere prvej časti a v úvode druhej zariadil triumf hostí Ján Bernát.

„Je to pre nás výborný výsledok, ale my sme si pred zápasom verili, že dokážeme vyhrať. Vedeli sme, že Apollon má kvalitu, no poznali sme aj ich slabé stránky, ktoré sme dnes dokázali aj využiť. Sme z toho veľmi šťastní,“ povedal po súboji dvojgólový Bernát podľa oficiálneho webu MŠK Žilina.

Dunajská Streda bola pod tlakom

Hráči Dunajskej Stredy na pôde srbského Partizanu Belehrad boli väčšiu časť duelu pod tlakom, no viacero kvalitných zákrokov predviedol brankár Martin Jedlička a aj preto hostia prehrali iba 0:1. Jedlička inkasoval iba raz, v 19. min ho prekonal Lazar Markovič.

Odveta je na programe o týždeň na Žitnom ostrove a hráči DAC nie sú bez šance na postup.

Trnava nevyužila svoje šance

Futbalisti Trnavy sa predstavili doma a s rumunským tímom Sepsi OSK z mesta Sfantu Gheorghe pred odvetou dosiahli remízu 0:0. Hostia síce vyhrali duel na strely na bránku 7:1, ale ani raz nenašli recept na brankára Dominika Takáča. Trnava síce mala niekoľko šancí, no gól sa im nepodarilo streliť.

„Snažili sme sa takticky pripraviť na súpera, aby sme eliminovali ich silné stránky. Sepsi dokáže hrať viacerými systémami, čo sa podarilo, lebo v prvom polčase hrali inak ako v druhom. Ten zápas aj tak vyzeral. Prvý polčas bol taktický, žiadna zo strán to neotvorila. V druhej polovici sa postupne zápas otváral a je škoda, že sme nedali gól, lebo najväčšiu šancu zápasu sme mali my. Myslím, že gól by zápasu svedčal. Súhlasím s hosťujúcim trénerom, že pred odvetou je to otvorené,“ zhodnotil kouč domácich Michal Gašparík na oficiálnom webe Spartaka Trnava.

Ak Dunajská Streda postúpi cez Partizan, v ďalšej fáze nastúpi proti postupujúcemu tímu z dvojice FK Soči (Rus.) – FK Kešľa (Azer.). Rusi doma v prvom súboji zvíťazili 3:0. Na Trnavu v prípade postupu čakajú súboje proti čiernohorskému mužstvu Sutjeska Nikšič alebo izraelskému Maccabi Tel Aviv (prvý duel: 0:0).