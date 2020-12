Žilinka nehovoril pravdu pri verejnom vypočutí, tvrdí Dostál a Sulík priznal telefonát s Gučíkom

aktualizované 10. decembra, 12:08

Kandidát na generálneho prokurátora Maroš Žilinka nehovoril pravdu, keď poprel, že by sa jeho priateľ Michal Gučík nejako angažoval v prospech jeho zvolenia za generálneho prokurátora. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (SaS).

Nepravda aj v prípade Kaliňáka

Pravdu nemal podľa Dostála hovoriť Žilinka ani o tom, že bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) o ňom v predchádzajúcom volebnom období uvažoval ako o možnom nástupcovi za Dušana Kováčika na poste špeciálneho prokurátora. S oboma tvrdeniami konfrontovali Žilinku poslanci na verejnom vypočutí Ústavnoprávneho výboru NR SR.

Ako Dostál ďalej uviedol, informácie o Žilinkovi získal až dodatočne zo zdrojov, o dôveryhodnosti ktorých nemá dôvod pochybovať. Dodal, že zo Žilinku sa môže stať dobrý generálny prokurátor.

„Slušne a korektne sa môže vo funkcii generálneho prokurátora správať aj človek, ktorého chcel za špeciálneho prokurátora Kaliňák, alebo v prospech zvolenia ktorého za generálneho prokurátora sa angažoval Gučík. A ktorý o tom na verejnom vypočutí nehovoril pravdu,“ dodal. Dostál hlasoval proti Marošovi Žilinkovi pri voľbe generálneho prokurátora v NR SR, svoj hlas odovzdal Tomášovi Honzovi.

Sulík to nepovažoval za lobing

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii potvrdil, že sa s Gučíkom pozná a že mu aj v tejto súvislosti volal.

„Zavolal mi niekedy v lete, či by som sa mohol stretnúť s pánom Žilinkom a ja som mu odpovedal, že volá zbytočne, lebo keby mi zavolal pán Žilinka, tak ho príjmem rovnako. Pána Žilinku som teda prijal, prišiel sa mi predstaviť ako predsedovi strany, čo nepovažujem za nič zlé. Nijako to neovplyvnilo moje konanie pri voľbe generálneho prokurátora, takže to nevnímam ako lobovanie. Iné by bolo, keby som sa nechcel stretnúť s pánom Žilinkom a stretol by som sa s ním až po intervencii pána Gučíka. V takom prípade by sa o tom dalo špekulovať, ale takto sa to nestalo,“ ozrejmil Sulík.

Doplnil, že sa stretol aj s Juraj Klimentom, Jánom Šantom a Jozefom Čentéšom, ktorí sa rovnako uchádzali o funkciu generálneho prokurátora. Maroša Žilinku NR SR schválila 3. decembra 133 hlasmi za kandidáta na generálneho prokurátora.