Žilinka nepredstavil žiadne systémové zmeny, Via Iuris mu tiež vyčíta viaceré kontroverzné rozhodnutia

Generálny prokurátor Maroš Žilinka doposiaľ nepredstavil žiadne systémové zmeny prokuratúry, ktoré prezentoval pri svojej kandidatúre. Uviedla to mimovládna organizácia Via Iuris na sociálnej sieti v súvislosti s prvým rokom Maroša Žilinku vo funkcii generálneho prokurátora.

Komunikácia nehodná generálneho prokurátora

Pripomenula tiež viaceré Žilinkove kontroverzné rozhodnutia, napríklad zrušenie obvinenia Vladimíra Pčolinského použitím paragrafu 363, nevpustenie novinárok na tlačovú besedu alebo ohlásenie potenciálneho začatia trestného stíhania publicistov za komentáre na mikroblogovacej sociálnej sieti na adresu speváčky Simy Magušinovej.

Mimovládka kritizuje aj komunikáciu generálneho prokurátora prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré podľa Via Iuris nie sú vhodným nástrojom na vysvetľovanie komplexných právnych otázok Generálnej prokuratúry SR.

Príležitosť na avizované zmeny

„Pri vstupe do funkcie Maroš Žilinka sľuboval, že zmení komunikáciu generálnej prokuratúry. Preto sme očakávali, že svoje rozhodnutia bude zrozumiteľne a presvedčivo vysvetľovať. Svojimi skutkami by mal zároveň preukázať, že akékoľvek vzniknuté pochybnosti v jednotlivých prípadoch nie sú odôvodnené. Iba tak bude možné zvýšiť dôveryhodnosť generálnej prokuratúry v očiach verejnosti, čo považujeme za dôležitý predpoklad rešpektovania jej rozhodnutí a činnosti,“ napísala Via Iuris.

Maroša Žilinku čaká vo funkcii generálneho prokurátora ďalších šesť rokov. Toto obdobie je podľa organizácie príležitosťou na zmeny predstavené pri jeho kandidatúre.