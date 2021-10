Živnostníci dostanú oznámenie o odložených sociálnych odvodoch, niektorým zanikne povinné poistenie

Takmer 73-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dostane v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti.

Informácie poštou alebo cez e-schránku

Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie a tiež vymeriavací základ a výšku poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného. Pôjde takmer o 55-tisíc SZČO. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 12 621 SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30. septembru 2021 zanikne 5 354 SZČO. Poisťovňa všetky tieto dôležité informácie zašle SZČO poštou alebo do ich e-schránky do 21. októbra 2021. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za október so splatnosťou do 8. novembra tohto roka.

Minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra tohto roka tým podnikateľom, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, za minulý rok dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur zároveň majú k 1. októbru tohto roka platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. októbra 2021 im zanikne.

V tomto roku platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné je 180,99 eura mesačne. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO do konca tohto roka dosahuje 7 644 eur, poistné z toho tvorí 2 533,98 eura mesačne.