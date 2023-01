Životné poistenie – kedy vás poisťovňa nepoistí a aké máte možnosti?

Niektorí ľudia začnú uvažovať nad životným poistením až v čase, keď ochorejú. Samozrejme, je to už neskoro, no nemusí byť ešte všetko stratené. Poistovne.sk sa pozreli na to, aké máte možnosti.

Poistenie si treba kupovať vtedy, keď ešte nemáme problémy

Odkladať poistenie s tým, že teraz som zdravý, je nepochopenie samotného princípu poistenia. Pretože platím malú sumu, ktorou si zabezpečujem veľkú náhradu. A z princípu solidárnosti poistenia musím počítať s tým, že ak všetko pôjde ako má (a v to všetci dúfame), poistné plnenie nikdy nevyužijem. Celý tento mechanizmus môže fungovať, keď vstupujeme do poistenia zdraví. Keby sme vstupovali všetci chorí a všetci čakali na poistné plnenie, celá podstata by prestala fungovať.

Čo ak už človek má nejaký zdravotný problém a chce si uzavrieť poistenie?

V takom prípade treba počítať s takzvanými navýšeniami/prirážkami. Vtedy poisťovňa klienta na dané riziko poistí, ale bude musieť platiť viac (vyrúbi mu vyššie poistné). Druhá možnosť je, že klienta poistia s takzvanými výlukami. To znamená, že poisťovňa klienta poistí, ale nie na všetky poistné riziká. Jeho poistka nebude kryť riziká spojené s ochorením, ktoré už má.

Tieto opatrenia zo strany poisťovne sú opodstatnené a treba s nimi počítať. Je lepšie mať poistenie s výlukou, ako nemať kryté nič. Dôležité je, aby klient doložil čo najkompletnejší obraz o svojom zdravotnom stave – všetky čo najaktuálnejšie lekárske správy, na základe ktorých poisťovňa vie zaujať stanovisko.

Čo v prípade, ak vaše zdravie už nie je 100%-né?

Odborníci na financie radia, obrátiť sa na viaceré poisťovne a pozrieť sa na viaceré pripoistenia – s niektorými zdravotný stav súvisieť môže, na niektoré nemusí mať žiadny vplyv.

Viaceré poisťovne majú v poistných podmienkach poznámku o vylúčení všetkých vážnych ochorení, ktoré mal klient pred uzavretím poistnej zmluvy. S týmto treba počítať a je dobré o tom vedieť. Iné zas volia prístup, že chcú mať detailnú informáciu o zdravotnom stave a aj napriek problémom z minulosti sú niektoré choroby či úrazy ochotné poistiť (napríklad so spomínaným navýšením).

Ak máte predispozíciu na určitú chorobu, tiež nemusí byť všetko stratené. Poisťovňu totiž zaujíma váš celkový zdravotný stav, choroby/úrazy z minulosti, či váš životný štýl (fajčenie, alkohol, drogy, šport). Predispozícia na ochorenie teda nemusí automaticky znamenať výluku, či prirážku k poistnému.

Čo ak vás poisťovňa odmietne poistiť

Ako už vieme, najväčší význam majú pripoistenia, ktoré vás a vašu rodinu dokážu zabezpečiť pri vážnych situáciach ako je dlhodobá PN, invalidita či smrť. Ak vás poisťovňa na tieto riziká odmieta poistiť, a uvažujete, či sa vám oplatia aspoň okrajové pripoistenia ako napr. bolestné 100 eur pri zlomenine, sú to zbytočne vyhodené peniaze. V takom prípade sa radšej zamerajte na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy, ktorá vám pomôže práve v období, keď budete čeliť výpadku príjmu.

