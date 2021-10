Zlá správa pre vodičov: 7 z 10 jazdených áut v Európe je v zlom stave, 20 % je dokonca životu nebezpečných

Sedem z desiatich jazdených áut v Európe nevyhovuje technickým štandardom. Ukázali to výsledky podrobnej technickej kontroly CarAudit pri 10 000 autách, ktoré za desať mesiacov od spustenia činnosti nechalo skontrolovať európske online trhovisko Carvago. Výsledok celkovo 35-tisíc hodín práce technikov je znepokojujúci: takmer 20 % kontrolovaných áut má také nedostatky, že je rizikom poslať ich späť na cesty acelkovo 70 % jazdených áut v ponuke Carvago neodporúča kupovať. Išlo pritom o autá od autorizovaných dílerov zo 14 krajín západnej Európy. Iba necelá tretina áut prešla detailnou kontrolou CarAudit v poriadku.

„V ponuke jazdených áut je mnoho takých, ktoré majú záväzné nedostatky. Preto je pri kúpe jazdeného auta najdôležitejšie nechať ho dôkladne skontrolovať. U nás je podmienkou kúpy vždy dôkladná prehliadka technikom. Táto dokáže odhaliť chyby, ktoré zákazník nemá šancu rozpoznať ani s odborníkom. Vďaka našej unikátnej technickej kontrole CarAudit skontrolujeme na každom aute 270 inšpekčných bodov a pri pozitívnom výsledku máme my aj zákazník istotu, že kupuje vozidlo v perfektnom stave a s čistou históriou,“ hovorí Jakub Šulta, zakladateľ a CEO európskeho online trhoviska s jazdenými autami Carvago.

Ako prebiehala kontrola

Certifikovanú technickú prehliadku CarAudit realizujú buď technici Carvago alebo zmluvné spoločnosti ako TÜV, Dekra či Pirelli. Celá technická kontrola vozidla trvá 3 až 4 hodiny a obsahuje detailnú kontrolu 270 inšpekčných bodov na aute, preverenie dokumentácie auta cez spoločnosť Cebia a skúšobnú jazdu autom v dĺžke aspoň 30 kilometrov alebo 35 minút jazdy. V prípade zistených nedostatkov auta Carvago kúpu nezrealizuje a odporučí záujemcovi iné vozidlo.

Online predaj má ambíciu vytlačiť neférové praktiky z trhu

„Chceme, aby na slovenských cestách jazdili len spoľahlivé vozidlá. Prinášame radikálnu zmenu, ktorá vytlačí neférových predajcov a ich podozrivé ponuky zo slovenského aj európskeho trhu. Denne analyzujeme 7,5 milióna automobilov a len 750 000 z nich je nakoniec zaradených do našej ponuky. Po necelom roku testovania sa ukázalo, že môžeme zaradiť len 14 zo 100 testovaných vozidiel. Ostatné sa neodporúčajú na kúpu z viacerých dôvodov. Najčastejším dôvodom je v 30 percentách prípadov predchádzajúca havária a v 15 percentách prípadov cenový podvod. Často zistíme, že vozidlo bolo v minulosti vážne poškodené, že počet najazdených kilometrov a vek vozidla sa nezhodujú a podobne. V systéme CarAudit je viac ako 70 parametrov zameraných na takéto podvodné praktiky,“ vysvetľuje J. Šulta.

Ceny áut sú často prehnane navýšené

Carvago na základe rozsiahlej databázy hovorí, že viac ako dve tretiny áut sú za ponúkané ceny nepredajné. V prípade autobazárov je za ponúkané ceny nepredajných až 95 % áut. Riaditeľ online trhoviska chce takýmto číslam urobiť koniec. „Online predaj zásadne zmenil, sprehľadnil a zlacnil obchodovanie v mnohých odvetviach. My máme ambíciu zásadne zreformovať trh s jazdenými vozidlami prostredníctvom online predaja. Chceli by sme z praxe odstrániť pofidérne praktiky z 90. rokov a presadiť na celom trhu jasné a spravodlivé podmienky. Za autami, ktoré prejdú našim náročným výberom, si plne stojíme,“ uzatvára riaditeľ Carvago Šulta.

Cez Carvago sa dá pohodlne kúpiť auto cez online z pohodlia obývačky

Carvago je prvé európske online trhovisko jazdených áut, ktoré dáva zákazníkom možnosť kúpiť si jazdené vozidlo kompletne online so zaistením financovania (vrátane áut zo zahraničia), poistenia, predĺženej záruky v trvaní až 2 roky a dopravy vozidla až ku dverám s garantovanou dodacou dobou do 21 pracovných dní. Carvago má v ponuke viac ako 750-tisíc vybraných áut vo veku do 10 rokov a nájazdom max. 150-tisíc kilometrov a okrem retailového predaja pre koncových zákazníkov pôsobí aj na B2B trhu, kde spolupracuje s viac ako 400 obchodnými partnermi zo 14 krajín Európy. Carvago aktuálne pôsobí na 7 európskych trhoch s plánmi na ďalšiu expanziu v najbližších 3 rokoch. Video o tom, ako funguje Carvago. Viac informácií na www.carvago.com.

