Zlaté Glóbusy sú rozdané, najlepším filmom je Bohemian Rhapsody

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Zlatý glóbus pre najlepší dramatický film získala v noci z nedele na pondelok v hoteli Beverly Hilton životopisná hudobná snímka Bohemian Rhapsody, pričom Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA) ocenila aj Ramiho Maleka za stvárnenie Freddieho Mercuryho.

Tri ceny získala road movie Green Book, ktorú vyhlásili za najlepší film žánrov komédia alebo muzikál, Mahershala Ali si odniesol glóbus za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a trojica Brian Hayes Currie, Peter Farrelly a Nick Vallelonga získala trofej za scenár.

Za herecké výkony v hlavných úlohách komédií alebo muzikálov ocenili Christiana Balea (Vice) a Oliviu Colman (Favoritka). Baleova cena bola pritom napokon jediná pre životopisnú dramédiu Vice, ktorá so šiestimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách.

Za najlepší cudzojazyčný film vyhlásili drámu Roma, pričom Zlatý glóbus si odniesol aj jej režisér Alfonso Cuarón. V kategórii animovaných filmov triumfoval Spider-Man: Paralelné svety. V kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme získala cenu Glenn Close za účinkovanie v snímke Manželka a herecký výkon vo vedľajšej úlohe filmu If Beale Street Could Talk vyniesol trofej Regine King.

V televíznych kategóriách vládla zoznamu kandidátov druhá sezóna antológie American Crime Story (2016) so štyrmi nomináciami. Deväť epizód venovaných vražde módneho návrhára Gianniho Versaceho napokon získalo dve trofeje v kategóriách Najlepší miniseriál alebo televízny film a Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme (Darren Criss).

Za najlepší dramatický seriál vyhlásili V službách KGB (2013 – 2018), ktorý sa skončil v máji po šiestich sezónach. Najlepším televíznym seriálom v žánroch komédia alebo muzikál je The Kominsky Method (2018), pričom druhú cenu preň získal Michael Douglas za herecký výkon v jednej z hlavných úloh.

V obdobnej ženskej kategórii triumfovala Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) a trofeje za herecké výkony v dramatických seriáloch si vyslúžili Richard Madden (Bodyguard) a spolumoderátorka ceremoniálu Sandra Oh (Na muške).

Jeff Bridges si na slávnosti prevzal cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo a obdobnú čestnú cenu za televíznu tvorbu dostala Carol Burnett, pričom ju po nej, ako prvej držiteľke, aj pomenovali. Galavečer 76. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus moderovali Sandra Oh a Andy Samberg.

Zlatý glóbus – 76. ročník

prehľad víťaziek a víťazov

FILMY

Najlepší film – dráma: Bohemian Rhapsody

Najlepší film – komédia alebo muzikál: Green Book

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme: Glenn Close – Manželka

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Christian Bale – Vice

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Olivia Colman – Favoritka

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Mahershala Ali – Green Book

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Regina King – If Beale Street Could Talk

Najlepšia filmová réžia: Alfonso Cuarón – Roma

Najlepší filmový scenár: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly a Nick Vallelonga – Green Book

Najlepšia pôvodná hudba: Justin Hurwitz – Prvý človek

Najlepšia pôvodná pieseň: Shallow – Zrodila sa hviezda

Najlepší animovaný film: Spider-Man: Paralelné svety

Najlepší cudzojazyčný film: Roma

TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál – dráma: V službách KGB

Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál: The Kominsky Method

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme: Richard Madden – Bodyguard

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme: Sandra Oh – Na muške

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli: Michael Douglas – The Kominsky Method

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme: Darren Criss – American Crime Story: Versace

Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme: Patricia Arquette – Útek z väzenia v Dannemore

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme: Ben Whishaw – Škandál po anglicky

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme: Patricia Clarkson – Ostré predmety

Najlepší miniseriál alebo televízny film: American Crime Story: Versace