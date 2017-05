Aktualizované: Zlatú palmu v Cannes získal film The Square režiséra Rubena Östlunda

aktualizované 28. mája o 21:10

CANNES 28. mája (WebNoviny.sk) – Zlatú palmu – najvyššie ocenenie 70. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Cannes získal dnes film švédskeho režiséra Rubena Östlunda The Square.

Östlund už v Cannes získal v roku 2014 cenu poroty v sekcii Un Certain Regard (Iný pohľad) za svoj film Force Majeure.

The Square rozpráva o kurátorovi múzea Christianovi (Claes Bang), ktorého výstavná inštalácia The Square vyzýva okoloidúcich k altruizmu. Keď však reaguje hlúpo na krádež svojho mobilného telefónu, tento rešpektovaný otec dvoch detí je zatiahnutý do série zahanbujúcich situácií.