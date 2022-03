Zlom. Finále bestsellerovej švédskej krimisérie

Arne Dahl je neobyčajný zjav nordic noir, škandinávskej detektívky. Je to velikán tohto žánru, ktorý získal mnohé ocenenia, ale najmä fanúšikov a čitateľov po celom svete. Vo svojich príbehoch šikovne prepletá nadnárodné intrigy, krimi napätie a skvele vykreslené postavy. Najnovší príbeh Zlom je opäť veľmi inteligentná a naozaj kvalitná severská detektívka.

Končí sa mrazivá jar a do Švédska prichádza skoré leto. Deer sa po zdrvujúcom útoku preberá k životu. Odkázaná na vozíček je pridelená k nekonečným policajným papierovačkám. Neočakávane však objaví spojenie medzi viacerými telami nájdenými v roztápajúcich sa ľadoch švédskeho súostrovia. Súvislosti naznačujú, že niekto bude znova vraždiť. A tak sa do pátrania aj tentoraz zapájajú Berger a Blomová. Postupne odhaľujú temné tajomstvá. Prečo boli mŕtvi zaživa zmrazení v dusíku? A prečo sa telá objavujú práve teraz? Vyšetrovatelia prenikajú čoraz hlbšie do priepasti ľudskej megalománie, až kým nestretnú pri pátraní po medzinárodne aktívnych vrahoch svojich starých známych…

Zlom je záverečný triler bestsellerovej série od majstra zápletiek Arneho Dahla. S neustále gradujúcim napätím sa odohráva v divokom rytme a dáva strhujúcu bodku za pátraním detektívnej dvojice Berger a Blomová.

Arne Dahl, vlastným menom Jan Arnald, pracuje ako literárny kritik a redaktor. Patrí medzi najpopulárnejších švédskych autorov detektívok.

Napísal už tucet krimi trilerov, za ktoré získal niekoľko významných ocenení. BBC nakrútila podľa jeho kníh päť filmov, ktoré sa premietali v 40-tich krajinách po celom svete. „Som s nimi spokojnejší ako som dúfal. Len čo prenášate literatúru do filmu, dochádza k veľkému posunu. Mal som šťastie, že som mohol na príprave spolupracovať, pomáhať s výberom hercov. Príbeh je síce zjednodušený, ale ak by sme chceli sfilmovať román, natiahlo by sa to na dvadsaťhodinový film,“ dodáva A.Dahl.

Jeho romány charakterizuje napínavý dej, psychologická hĺbka, majstrovské rozprávačstvo, irónia a drsný humor. Preložili ich do 26 jazykov. V roku 2007 udelila Švédska akadémia autorov kriminálnych románov Arnemu Dahlovi osobitnú cenu za jeho „oživenie a rozvoj žánru krimi prostredníctvom série Intercrime“.

