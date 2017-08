Zmeny v pracovnej zdravotnej službe sú podľa SaS len kozmetické

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Aktuálne zmeny v pracovnej zdravotnej službe, ktoré koncom júla schválila vláda, sa nepozdávajú opozičnej strane Sloboda a Solidarita (SaS). “Podnikateľov takmer vôbec neodľahčia, a to ani finančne, ani administratívne. Neprekvapilo by ma, ak by novela mala dokonca opačný dopad. Zmeny sú len kozmetickými úpravami, ktoré menia niektoré povinnosti na iné a niektoré dokonca pribúdajú,“ uviedla podpredsedníčka SaS a tímlíderka strany pre podnikateľské prostredie Jana Kiššová.

Podnikatelia si v súčasnosti objednávajú pracovnú zdravotnú službu nielen od špecializovaných firiem, ale za istých okolností ju zabezpečujú aj vlastnými zamestnancami, ktorí sú na to vyškolení. Po novom má táto možnosť odpadnúť.

Veľký biznis

“Je evidentné, že toto je výsledok lobistických skupín, ktoré z pracovnej zdravotnej služby majú veľký biznis. Je to také typicky slovenské sprznenie európskej smernice, ktoré sleduje zlepšenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov, čo je zaiste rozumný cieľ. Len u nás sa to takto zvrhne,“ dodala poslankyňa SaS.

Podľa Kiššovej navrhované zmeny v pracovnej zdravotnej službe idú proti deklaráciám v Programovom vyhlásení vlády o zlepšovaní podnikateľského prostredia a boji proti zneužívaniu európskych smerníc na neodôvodnenú byrokratickú záťaž podnikateľov.

Čakajú úľavu

“Zamestnávatelia od zmeny v pracovnej zdravotnej službe očakávali významnú úľavu. Finančnú i administratívnu. Čakali zrušenie nezmyselných povinností, ktoré sú pre ochranu zdravia zamestnancov nezmyselné. Takúto úľavu Druckerova novela neprináša. Je čistým alibizmom,“ poznamenala Kiššová.

Strana SaS podá do parlamentu vlastný návrh na zmenu v pracovnej zdravotnej službe. “Jej podstatou bude úplné zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre I. a II. rizikovú kategóriu,“ avizuje Kiššová.