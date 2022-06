Zmrzlinová sezóna sa rozbieha aj v donáškach, kraľujú čokoládové príchute

Viac ako tri a pol tisíca kopčekov zmrzliny – toľko si už v tomto roku objednali ľudia na Slovensku na donášku cez platformu Wolt. A to sa sezóna iba začína. Najobľúbenejšou príchuťou v donáške je zmrzlina z bielej čokolády s malinami, stálicou však je aj tradičná čokoládová.

Wolt 1. júna na Medzinárodný deň detí, poteší všetkých milovníkov zmrzliny desať eurovým kreditom, ktorý môžu využiť pri objednaní zmrzliny z ich obľúbenej prevádzky.

O tom, že sa Slováci radi schladia obľúbeným mrazeným dezertom, hovoria dáta Woltu.

„Za minulý rok sme napríklad predali viac ako šesť a pol tisíca kopčekov, pričom najsilnejší ,zmrzlinový‘ mesiac bol práve júl. Ľuďom najviac chutili príchute kinder maxi king a slaný karamel. Najväčší milovník zmrzliny si za minulý rok objednal na donášku tristodvadsať kopčekov, tento rok zvládol jeden zákazník Woltu už šesťdesiatosem kopčekov,“ hovorí Tomáš Beniak, generálny riaditeľ Wolt Slovensko.

Najviac objednávok je samozrejme v hlavnom meste. Aj tento rok je v sezónnej ponuke zmrzlina od obľúbených miestnych prevádzok ako napríklad KOUN, Luculus, Arthur, Andersen či Bon Bon Gelato, prípadne letná ponuka väčšiny cukrární. Zmrzlinárne kopčeky balia do termoboxov, v ktorých príde za pár minút v rovnakom stave ako keby ste si ju dali priamo v zmrzlinárni.

Zmrzlinová sezóna sa pre mnohé prevádzky začala v máji, donášky sú populárne najmä v tých najhorúcejších mesiacoch. Platí to aj pre populárny bratislavský KOUN.

„U nás sú najsilnejšími mesiacmi práve máj, jún a september. Je to tak práve kvôli počasiu, pretože v daných mesiacoch nie je až tak teplo. V júli a auguste ľudia zas trávia viac času napríklad pri bazéne, v týchto mesiacoch si od nás zmrzlinu skôr objednávajú,“ hovorí Barbara Szalaiová, majiteľka prevádzky KOUN.

Zmrzlinárne však príchuťami občas vedia aj prekvapiť.

„Na tvorbe nových príchutí sa podieľame takpovediac všetci – od našej rodiny, cez zamestnancov až po našich zákazníkov. Práve vďaka návrhu priamo od zákazníka, sme tak do našej ponuky zaradili napríklad aj pelendrekovú zmrzlinu. Zákazníci k nám však radi chodia aj na plnené sicílske briošky, ktoré sa stali veľmi rýchlo obľúbenými,“ dodáva Barbara Szalaiová.

Na Wolte zákazníci celoročne nájdu aj široký výber zmrzliny od známych značiek ako napríklad Ben & Jerry’s či obľúbené slovenské nanuky a ďalšiu zmrzlinu, ktorú je možné si objednať aj z online supermarketu Wolt Market či od iných partnerov.

Medzinárodný deň detí sa Wolt rozhodol osláviť práve obľúbeným ľadovým osviežením. Iba počas MDD si môžu zákazníci v aplikácii či na webe Wolt objednať obľúbenú zmrzlinu zadarmo.

Táto exkluzívna ponuka vo forme desať eurového kreditu bude aplikovaná automaticky a odpočíta sa z celkovej sumy objednávky. Ponuka sa vzťahuje na zmrzlinárne vo všetkých mestách, kde Wolt pôsobí.

O spoločnosti Wolt

Wolt je fínska spoločnosť založená v roku 2014, ktorá úspešne pôsobí už vo viac ako 23 krajinách, vo viac ako 280 mestách. Využíva moderné používateľské prostredie a kladie dôraz na kvalitu ponúkaných služieb. Wolt zákazníkom ponúka mimoriadnu rýchlosť prípravy jedla a donášky, a to do 30 minút. Platforma spája ľudí, ktorí sú hladní alebo potrebujú rýchlo kúpiť akýkoľvek tovar, s tými, ktorí chcú toto jedlo pripravovať a predávať a tých, ktorí by si chceli privyrobiť rozvozom jedla. Generálny riaditeľ Woltu Miki Kuusi sa zaradil do rebríčka 30 pod 30, ktorý zostavuje magazín Forbes. V roku 2022 spojí Wolt sily s americkou spoločnosťou Door Dash s cieľom vytvoriť globálneho lídra v rýchlej donáške. Pokračovať bude aj naďalej pod svojím pôvodným názvom, značkou i službami. Wolt je k dispozícii ako aplikácia pre iOS alebo Android, ale aj na webe www.wolt.sk.

Prvú prevádzku spustil Wolt vBratislave 19. 9. 2019, neskôr pridal Košice, Trnavu a Banskú Bystricu. Vroku 2021 Wolt na Slovensku expandoval do 8 miest – Nitry, Žiliny, Prešova, Zvolena, Trenčína, Martina, Liptovského Mikuláša a Popradu. Tento rok expandoval do ďalších miest, ato do Prievidze, Bojníc a Nových Zámkov. Prvý Wolt Market na Slovensku otvoril Wolt v Bratislave 9. 2. 2022 a 5. 4. aj v Košiciach. Wolt okrem toho svoje služby poskytuje aj v menších mestách so self-delivery modelom – Pezinok, Modra, Senec, Dunajská Lužná, Rovinka a Malacky. Na platforme pravidelne pribúdajú noví partneri zoblasti gastra aj retailu.