Známeho amerického speváka Aarona Cartera našli mŕtveho, pozornosť ľudí pravidelne pútal hlavne svojimi škandálmi

Vo veku 34 rokov zomrel americký spevák a rapper Aaron Carter. V sobotu ho našli mŕtveho v jeho dome v južnej Kalifornii. Smrť umelca potvrdili i zástupcovia jeho rodiny. Carterova snúbenica Melanie Martin požiadala verejnosť o súkromie.

Aaron Carter, mladší brat Nicka Cartera zo známej chlapčenskej skupiny Backstreet Boys, začal vystupovať už ako dieťa a v tínedžerskom veku mal viacero albumových hitov. V minulosti mal problémy s návykovými látkami, v dôsledku čoho absolvoval liečenie. Negatívne sa zviditeľnil aj tým, že ho zatkla polícia za jazdu pod vplyvom alkoholu, prechovávanie marihuany a predmetov spojených s užívaním drog.

Aaron Charles Carter sa do povedomia verejnosti dostal v druhej polovici 90. rokov. Svoj eponymný debutový album vydal v roku 1997 a postupne naň nadviazal ďalšími troma štúdiovkami Aaron’s Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001), Another Earthquake (2002). Vydal tiež tri kompilácie Most Requested Hits (2003), Come Get It: The Very Best of Aaron Carter (2006) a 2 Good 2 B True (2006) či tri EP Surfin‘ USA (1999), The Music Never Stopped (2015) a Love (2017).