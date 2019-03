Znížením dane na potraviny by mohla klesnúť atraktivita cezhraničných nákupov, myslí si SZZV

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) víta predstavený zámer zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, ako o ňom v piatok informoval predseda SNS Andrej Danko. Slovensko je dlhodobo krajinou s najvyššou DPH na potraviny v regióne a jednou z najvyšších DPH v celej EÚ.

Zníženie DPH na 10 % by bolo pozitívnou správou nielen pre spotrebiteľov, ale znížila by sa finančná atraktivita cezhraničných nákupov potravín, uviedlo vo svojom stanovisku SZZV.

Vyššia spotreba v obchodoch

Ako dokazuje skúsenosť z plošného zníženia DPH na potraviny v Rumunsku v roku 2016, takýto krok môže podľa SZZV znamenať aj pozitívny stimul pre vyššiu spotrebu v slovenských obchodoch a následný vyšší výber dane.

„Pri týchto opatreniach by sa zároveň nemalo zabudnúť na prísľub zníženia DPH na segment detskej výživy a plienky, ako to pred rokom oznámil bývalý predseda vlády Robert Fico. SZZV v tejto téme komunikuje s Ministerstvom financií SR, pričom sme predložili všetky požadované podklady, ktoré by mohli viesť k tomuto jasnému sociálnemu opatreniu,“ uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Zásadné návrhy zákonov

Slovenská národná strana v piatok informovala, že pripraví na najbližšiu, 43. schôdzu NR SR, päť zásadných návrhov zákonov.

Konkrétne ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. januáru 2020, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.